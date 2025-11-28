Нагель становится одним из участников разработки экспериментальной гоночной машины «Руссо-Балт» и готов поставить все на карту, чтобы доказать ее потенциал. Для этого он отправляется в рискованную международную гонку по маршруту Санкт-Петербург — Монако. На пути его ждут сложнейшие испытания, неожиданные препятствия и борьба не только с соперниками, но и с собственными страхами.