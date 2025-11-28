«Битва моторов» — кинокартина, в основе которой реальная история знаменитого дореволюционного автожурналиста и гонщика России Андрея Нагеля. В статье расскажем, когда ожидается премьера, каким будет сюжет, кто исполнит главные роли и что известно о съемочном процессе.
Что известно о фильме «Битва моторов»: последние новости
Премьера «Битвы моторов» намечена на 8 октября 2026 года. Фильм снимает Илья Маланин, а над сценарием работает Андрей Курганов.
Уже сейчас лента часто сравнивается с голливудской гонкой «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда: и там, и здесь — напряженные автоспортивные баталии, масштабные гонки, символизм мощности и скорости. Но «Битва моторов» — история о гонщике царской России, в которой главные роли исполняют Юра Борисов и Иван Янковский. Их звездные имена уже создают ажиотаж вокруг премьеры.
О чем будет фильм «Битва моторов»
Сюжет «Битвы моторов» переносит зрителей в начало XX века — время, когда автомобили в России только начинали свою историю, а первые энтузиасты пытались доказать, что новая техника способна изменить будущее. Главный герой, гонщик и новатор Андрей Нагель, одержим идеей создать отечественный автомобиль, который сможет соперничать с лучшими европейскими моделями.
Нагель становится одним из участников разработки экспериментальной гоночной машины «Руссо-Балт» и готов поставить все на карту, чтобы доказать ее потенциал. Для этого он отправляется в рискованную международную гонку по маршруту Санкт-Петербург — Монако. На пути его ждут сложнейшие испытания, неожиданные препятствия и борьба не только с соперниками, но и с собственными страхами.
Кто снимается в фильме «Битва моторов»
Главную роль в фильме — гонщика Андрея Нагеля — исполнил Иван Янковский. Его напарника и штурмана Дмитрия Бондарева сыграл Юра Борисов. Роль Лидии исполнила Паулина Андреева.
Также в проекте задействованы:
Алексей Гуськов — Михаил Шидловский;
Дарья Муреева — Надежда Бондарева;
Ехезкель Лазаров — Густав Лист;
Сергей Волков — Император Николай II.
Создатели отмечают, что актерский состав будет расширяться по мере продвижения съемок.
Где проходят съемки фильма «Битва моторов»
Часть проекта снимали в Черногории, где природные ландшафты подходят для сцен, действие которых по сюжету происходит на юге Франции — в Авиньоне и Безансоне. На границе с Сербией планируют снять и прохождение «Руссо-Балт» через Альпы. Черногорский блок уже завершен, и съемки продолжаются в Москве.
Еще одна локация — Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Санкт-Петербурге команда работает на Витебском вокзале, в городском суде, Русском музее и Этнографическом музее. Для сцены кольцевой гонки специально построили отдельную трассу. В Ленинградской области местом съемок стала площадка заброшенного аэродрома в городе Любань — здесь снимают эпизоды грязевой гонки.