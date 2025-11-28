Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Битва моторов»: дата выхода в 2026 году

Эта спортивная драма с Иваном Янковским и Юрой Борисовым в главных ролях обещает стать одной из самых ярких киноновинок 2026 года. Рассказываем, когда выйдет фильм «Битва моторов» и что уже известно о предстоящей премьере
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Битва моторов
Кадр из фильма «Битва моторов»

«Битва моторов» — кинокартина, в основе которой реальная история знаменитого дореволюционного автожурналиста и гонщика России Андрея Нагеля. В статье расскажем, когда ожидается премьера, каким будет сюжет, кто исполнит главные роли и что известно о съемочном процессе.

Что известно о фильме «Битва моторов»: последние новости

Премьера «Битвы моторов» намечена на 8 октября 2026 года. Фильм снимает Илья Маланин, а над сценарием работает Андрей Курганов.

Уже сейчас лента часто сравнивается с голливудской гонкой «Форд против Феррари» Джеймса Мэнголда: и там, и здесь — напряженные автоспортивные баталии, масштабные гонки, символизм мощности и скорости. Но «Битва моторов» — история о гонщике царской России, в которой главные роли исполняют Юра Борисов и Иван Янковский. Их звездные имена уже создают ажиотаж вокруг премьеры.

Кадр из фильма Битва моторов
Кадр из фильма «Битва моторов»

О чем будет фильм «Битва моторов»

Сюжет «Битвы моторов» переносит зрителей в начало XX века — время, когда автомобили в России только начинали свою историю, а первые энтузиасты пытались доказать, что новая техника способна изменить будущее. Главный герой, гонщик и новатор Андрей Нагель, одержим идеей создать отечественный автомобиль, который сможет соперничать с лучшими европейскими моделями.

Кадр из фильма Битва моторов
Кадр из фильма «Битва моторов»

Нагель становится одним из участников разработки экспериментальной гоночной машины «Руссо-Балт» и готов поставить все на карту, чтобы доказать ее потенциал. Для этого он отправляется в рискованную международную гонку по маршруту Санкт-Петербург — Монако. На пути его ждут сложнейшие испытания, неожиданные препятствия и борьба не только с соперниками, но и с собственными страхами.

Кто снимается в фильме «Битва моторов»

Иван Янковский и Юра Борисов в фильме Битва моторов
Иван Янковский и Юра Борисов в фильме «Битва моторов»

Главную роль в фильме — гонщика Андрея Нагеля — исполнил Иван Янковский. Его напарника и штурмана Дмитрия Бондарева сыграл Юра Борисов. Роль Лидии исполнила Паулина Андреева.

Также в проекте задействованы:

Создатели отмечают, что актерский состав будет расширяться по мере продвижения съемок.

Где проходят съемки фильма «Битва моторов»

Кадр из фильма Битва моторов
Кадр из фильма «Битва моторов»

Часть проекта снимали в Черногории, где природные ландшафты подходят для сцен, действие которых по сюжету происходит на юге Франции — в Авиньоне и Безансоне. На границе с Сербией планируют снять и прохождение «Руссо-Балт» через Альпы. Черногорский блок уже завершен, и съемки продолжаются в Москве.

Еще одна локация — Санкт-Петербург и Ленинградская область. В Санкт-Петербурге команда работает на Витебском вокзале, в городском суде, Русском музее и Этнографическом музее. Для сцены кольцевой гонки специально построили отдельную трассу. В Ленинградской области местом съемок стала площадка заброшенного аэродрома в городе Любань — здесь снимают эпизоды грязевой гонки.