В России запретят фильмы с дискредитацией традиционных ценностей

Депутат уточнила, что при принятии решения Минкультуры об отказе или отзыве прокатного удостоверения фильма Роскомнадзор будет направлять владельцам онлайн-кинотеатров требование прекратить распространение данного кинофильма. Выполнить это требование будет необходимо в течение суток. Это же требование будет относиться к владельцам сайтов или страниц в соцсетях, чья суточная аудитория составляет более 500 тысяч человек.