Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

«Ленфильм» требует 2,5 млн рублей с режиссера драмы «Спасти Ленинград»

Киностудия «Ленфильм» подала повторный иск к режиссеру Козлову на 2,5 млн рублей
Алексей Козлов
Алексей КозловИсточник: Алексей Молчановский

Киностудия «Ленфильм» подала в суд на режиссера Алексея Козлова, который задолжал почти 2,5 миллиона рублей за аренду помещения. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Арбитражный суд Петербурга зарегистрировал иск в ноябре, хотя конфликт между сторонами начался еще в 2024 году. Telegram-канал утверждает, что создатель военной драмы «Спасти Ленинград» арендовал у студии почти 600 квадратных метров для своего театра, но не выплатил долги за три месяца.

В свою защиту Козлов говорит, что за свой счет установил дорогостоящую вентиляцию в театре, на сумму, близкую к долгу. Он также отмечает, что все вопросы с руководством студии решены, и иск скоро будет отозван.

При этом Mash подчеркивает, что суд уже выносил решение в пользу «Ленфильма» по этому вопросу, но Козлов так и не погасил задолженность, поэтому студия подала иск повторно.