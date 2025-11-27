Михалков назвал тенденции в европейском кино «хроникой убывающего плодородия»

«Кино есть там, где есть проблемы. Европа, которая называет трусость толерантностью, беспомощность — словом “мультикультурализм”, перестала поднимать те проблемы, которые делали ее кино великим. То, что мы видим сейчас, это хроника убывающего плодородия», — сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» первой церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».