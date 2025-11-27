Ричмонд
Михалков назвал тенденции в европейском кино «хроникой убывающего плодородия»

По словам народного артиста РСФСР, европейское кино потеряло былое величие, из-за того, что перестало поднимать и ставить перед зрителем проблемы
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Европейское кино потеряло былое величие, из-за того, что перестало поднимать и ставить перед зрителем проблемы. Нынешнюю ситуацию в европейской киноиндустрии можно назвать «хроникой убывающего плодородия», заявил на пресс-конференции в ТАСС председатель Союза кинематографистов РФ, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков.

«Кино есть там, где есть проблемы. Европа, которая называет трусость толерантностью, беспомощность — словом “мультикультурализм”, перестала поднимать те проблемы, которые делали ее кино великим. То, что мы видим сейчас, это хроника убывающего плодородия», — сказал он на пресс-конференции, посвященной проведению в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» первой церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

Михалков добавил, что в противовес европейскому латиноамериканское кино молодо. Оно может внести большой вклад в развитие Евразийской киноакадемии, несмотря на то что формально к Евразии не относится.

«Латиноамериканское кино — это молодая кровь, мощь, темперамент, самобытность, это замечательные культуры разных стран. Их культура — это то, чему надо уделять внимание, чем надо пользоваться», — заключил он.

О премии

С инициативой учреждения премии «Бриллиантовая бабочка» режиссер Никита Михалков выступил в 2022 году. Он называл награду необходимой для развития евразийского пространства.

Награда будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».