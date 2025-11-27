Ричмонд
Ирина Розанова почтила память народного артиста Всеволода Шиловского

Актриса восхитилась талантами артистов советского поколения
Ирина Розанова на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба
Ирина Розанова на премьере фильма «Огненный мальчик», фото: пресс-служба

Ирина Розанова отреагировала на новость о смерти Всеволода Шиловского. Актриса призналась, что считала его своим учителем. Она отметила, что поколение его людей выпускало стопроцентных профессионалов.

«Всеволод Николаевич, конечно, был великим гением в профессии. Его палитра, его гаммы были велики. Настолько он был живым, настоящим, сильным, мощным. Я с этим поколением выросла. Это мои учителя. Их характер и сила меня всегда восхищали. В моих воспоминаниях и работах, конечно, он останется всегда. Жизнь так устроена. Пусть отдохнет», — рассказала артистка в беседе с News.ru.

Она добавила, что не грустит уже из-за ухода актеров советской эпохи. Розанова подчеркнула, что это неизбежно.

Всеволод Шиловский
Всеволод ШиловскийИсточник: Legion-Media.ru

«Меняется время, меняется поколение, они великие, талантливые, сильные ребята были. Я не грущу уже по этому поводу. Молодые уходят, и мы не понимаем, почему. А Всеволод Николаевич прожил такую жизнь большую, яркую, творческую, просто можно только позавидовать», — заключила актриса.

Всеволод Шиловский ушел из жизни 26 ноября 2025 года. Ему было 87 лет. В феврале этого же года не стало его жены Натальи Цехановской. Артист умер от онкологического заболевания, которое у него обнаружили в апреле 2025 года. 

Ранее стало известно, кто сможет претендовать на наследство Всеволода Шиловского. 