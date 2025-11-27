«Всеволод Николаевич, конечно, был великим гением в профессии. Его палитра, его гаммы были велики. Настолько он был живым, настоящим, сильным, мощным. Я с этим поколением выросла. Это мои учителя. Их характер и сила меня всегда восхищали. В моих воспоминаниях и работах, конечно, он останется всегда. Жизнь так устроена. Пусть отдохнет», — рассказала артистка в беседе с News.ru.