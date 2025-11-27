Одна деталь в образе 52-летней Кейт Бекинсейл удивила пользователей сети

Папарацци запечатлели 52-летнюю знаменитость в Голливуде, когда она направлялась в развлекательный центр El Capitan, чтобы подготовиться к съемкам на шоу Jimmy Kimmel Live! На размещенных кадрах звезда предстала в красном боди, рыжей удлиненной шубе и черных сапогах на экстремально высокой платформе.