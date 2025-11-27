Ричмонд
Одна деталь в образе 52-летней Кейт Бекинсейл удивила пользователей сети

Папарацци запечатлели 52-летнюю знаменитость в Голливуде

Одна деталь в образе британской актрисы Кейт Бекинсейл удивила пользователей сети. Соответствующий материал и комментарии публикует Daily Mail.

Кейт Бекинсейл
Кейт БекинсейлИсточник: Legion-Media

Папарацци запечатлели 52-летнюю знаменитость в Голливуде, когда она направлялась в развлекательный центр El Capitan, чтобы подготовиться к съемкам на шоу Jimmy Kimmel Live! На размещенных кадрах звезда предстала в красном боди, рыжей удлиненной шубе и черных сапогах на экстремально высокой платформе.

Кейт Бекинсейл
Кейт БекинсейлИсточник: Legion-Media

Пользователи сети оценили наряд Бекинсейл в комментариях.

«Эта обувь ужасно смешная. Я очень над ними посмеялся», «Ха-ха, да, она выглядит нелепо!», «Сумасшедшие женщины — лучшие. Очень весело», «Жертва моды», «Какой нелепый и уродливый наряд!» — заключили они.

Ранее в ноябре потерявшая мать Кейт Бекинсейл показала новое тату. Знаменитость продемонстрировала рисунок на предплечье, сделанный в честь ее родительницы — актрисы Джуди Лу.