Михалков: вводить номинацию «Бриллиантовой бабочки» для фильмов с ИИ пока рано

При этом народный артист РСФСР допустил применение искусственного интеллекта как вспомогательной технологии при создании визуальных решений
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ, инициатор премии «Бриллиантовая бабочка» народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что не считает целесообразным вводить в премию «Бриллиантовая бабочка» отдельную номинацию для фильмов, созданных с применением технологий искусственного интеллекта. Об этом режиссер сказал на пресс-конференции ТАСС.

«Я бы не спешил вставлять новую номинацию, связанную с искусственным интеллектом, потому что пока что искусственный интеллект с точки зрения поиска смыслов, как мы видим, порой скрывается под тем, что мы считаем нашим, родным, местным. На самом деле ничего родного и местного своего там нет. Это обман. Поэтому я бы не спешил поднимать искусственный интеллект на уровень “Бриллиантовой бабочки”, потому что она слишком дорогой предмет, чтобы ее разменивать», — отметил Михалков.

Режиссер подчеркнул, что категорически возражает против использования ИИ для «возрождения» артистов прошлого.

«Я считаю преступным нарушением всех этических норм и авторского права путем искусственного интеллекта возрождать бывших великих артистов, давать им [говорить] тексты, которые они, может, никогда бы в жизни не произнесли, и заставлять их делать то, чего бы они никогда не сделали, используя [в своих целях] память и славу, заработанную другими людьми», — сказал он.

При этом Михалков допустил применение ИИ как вспомогательной технологии при создании визуальных решений.

«Что касается технологий искусственного интеллекта, связанных с [новыми] возможностями для кинематографа — они во многом могут сокращать бюджет за счет того, что именно искусственным интеллектом можно создать определенные образы и миры, которые трудно сделать чисто физически. Да, любая технология, которая помогает усилить эффект, она лично мною приветствуется. За одним исключением — когда она не становится самодовлеющей, когда это становится главным, а все остальное становится неважным», — добавил он.