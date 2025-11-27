Ричмонд
На «Москино» прошли съемки сцен экранизации Стругацких «Полдень»

Режиссером проекта выступил Клим Козинский
Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)
Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Съемки эпизодов нового сериала «Полдень», создаваемого по мотивам произведений братьев Стругацких, прошли на кинозаводе «Москино». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе площадки.

«На кинозаводе “Москино” сняли сцены для сериала “Полдень” по произведению братьев Стругацких. Проект создается компанией “Медиаслово”, онлайн-кинотеатрами Kion и Okko при поддержке Института развития интернета. Для съемок на площадке построили несколько декораций: кабинет Рудольфа Сикорски, руководителя КОМКОНА, в отдельном павильоне и четырехметровую пирамиду», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, художники и технические специалисты разработали визуальный образ планеты Надежда с применением технологий Virtual Production. Использование LED-экранов, легких конструкций и подвижных элементов позволило создать единое пространство с минимальными затратами на декорации. На съемочной площадке были воссозданы монолитные каменные структуры, сталактиты, черная глина и пейзажи.

Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)
Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)

Сюжет сериала основан на одном из наиболее известных романов братьев Стругацких — «Жук в муравейнике», написанном в 1979 году. Роман признан классикой научной фантастики, многократно переиздавался и переведен на 19 языков, однако будет экранизирован впервые. По сюжету глава КОМКОНА Рудольф Сикорски поручает Максиму Каммереру разыскать прогрессора Льва Абалкина, контактировавшего со сверхцивилизацией Странников и ставшего причиной трагедии на планете Надежда.

Исполнительный продюсер проекта «Полдень» Анастасия Сергеева отметила, что команде требовался просторный павильон для масштабного строительства декораций, и подходящее помещение нашлось именно на территории кинозавода.

Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)
Кадр из сериала «Полдень» (1 сезон)

«Уверена, что кинозавод уже в ближайшем будущем станет одной из популярнейших площадок для съемок, так как соединяет в себе несколько важных аспектов для кинопроизводства: близкое расположение в том числе к метро, что очень важно для группы, объем площадки, на которой расположены все необходимые объекты, павильоны, офисы, площадки для мероприятий, павильон XOVP и многое другое», — сказала она.

Режиссером проекта выступил Клим Козинский, оператором-постановщиком — Генрих Медер. Над сценарием работала Маруся Трубникова, художником по костюмам стала Татьяна Мамедова. Продюсерами проекта являются Данила Шарапов, Петр Ануров, Софья Митрофанова, Максим Филатов, Илья Бурец, Сергей Шишкин и Гавриил Гордеев.