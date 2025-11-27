В Мурманской области построят ледовый аэродром для съемок фильма про Антарктиду

Мурманская область впервые попала в статистику по географии съемок проектов российских кинокомпаний в 2022 году. Кольское Заполярье — самый северный регион России, в который стремятся российские кинопроизводители. В регионе создан Центр развития кинопроизводства Мурманской области (кинокомиссия), который оказывает создателям фильмов поддержку, а также принят закон о кинорибейтах и разработан экологический стандарт киносъемок «Зеленый экран». В последние годы на экраны России вышло несколько крупных кинопроектов, которые снимались в Заполярье. Это сериалы «Полярный», «Баренцево море», «Везет», полнометражные игровые фильмы «Филателия», «Велга», «На выдохе», «Туман».