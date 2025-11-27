Михалков: режиссер должен думать о смысловой наполненности своих фильмов

«Кино должно быть хорошим. Режиссер должен понимать, что если у него есть талант, он — не хозяин таланта, только [его] проводник между тем, кто ему талант отдал, и остальными людьми. Он не [должен] считать [талант] своей собственностью. И научившись как, а это сделать несложно, больше времени выделять на то, чтобы думать не только о том, как, а о том, что», — сказал он.