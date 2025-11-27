Ричмонд
80-летняя Селезнева вспомнила, почему Гайдай не взял ее в «Кавказскую пленницу»

Актриса Селезнева лишилась роли в «Кавказской пленнице» из-за беременности
Наталья Селезнева
Наталья СелезневаИсточник: Алексей Молчановский

Актриса Наталья Селезнева объяснила, почему режиссер Леонид Гайдай отказал ей в роли в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Новое интервью 80-летняя артистка дала в передаче «Судьба человека».

По словам знаменитости, она сама знала, что не сыграет у Гайдая — актриса должна была вскоре родить ребенка, но не могла отказаться от проб.

«Я не могла ему сказать: “Нет, я не приду на пробы, я буду рожать ребенка”. Пришла, сфотографировалась и ушла», — рассказала она.

В итоге на роль Нины пригласили актрису Наталью Варлей, находившуюся в отличной спортивной форме.

Кроме того, Гайдай едва не отверг молодую артистку и до этого — на пробах к картине «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» ему показалось, что фигура Селезневой не подходит под его задачи. Тогда актриса подняла платье и продемонстрировала режиссеру подтянутую фигуру в купальнике.