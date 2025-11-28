Наверняка вам поступает немало предложений о съемках в российских проектах. Чем вас привлекло именно «Письмо Деду Морозу»?
Наталия Орейро: Больше всего мне понравилось, что это семейное кино. Теперь, когда я сама мама, меня особенно привлекают такие семейные проекты, где есть волшебство, фантазии — все то, что я могу смотреть вместе с сыном. Вообще я пообещала ему, что мы посмотрим этот фильм вместе. Конечно, меня немного удивило, что я играю саму себя. Вернее, некую версию себя, «русскую жену». То есть это я, но в то же время и не я. Но это было очень весело. Честно говоря, я прекрасно провела время. Мы снимали почти два месяца.
По сюжету фильма вы — кумир детства главного героя (как и многих россиян!). А кто был вашим кумиром в детстве?
Мне многие нравились. Очень нравилась актриса, которая, думаю, была известна и в России — Вероника Кастро. Она была королевой сериалов, когда я была маленькой, и я ее обожала. Еще я очень любила бразильскую ведущую детского шоу, ее звали Шуша. И еще был персонаж мексиканского телесериала «Эль-Чаво-дель-Очо». Я его просто обожала.
Не знаю, слышали ли вы о Cуперагенте 86 (персонаж сериала «Напряги извилины», — прим. ред.) и об «Альфе» — это два очень старых сериала, которые мне нравились. Ну и, конечно, в детстве я обожала Альфреда Хичкока. У него была программа по телевизору с фильмами и страшными историями («Альфред Хичкок представляет», — прим. ред.). Я их смотрела с большим удовольствием.
Какого вам было сниматься в России зимой? Наверное, пришлось взять с собой немало теплых вещей?
Я давно привыкла к русской зиме, потому что много раз ездила в Сибирь с концертами. У нас в Аргентине тоже бывает снег, и когда мне говорят: «Ой, как холодно», я отвечаю: «Вы не знаете, что такое холод! Я была в Сибири».
Так что русской зимы я совсем не боюсь. Конечно, я взяла теплые вещи, но съемочная группа обо мне очень заботилась: заранее подготовили теплую одежду и всегда следили, чтобы мне было комфортно. На самом деле не так уж было и холодно. Часто мы боимся больше, чем есть на самом деле. Я ездила по Транссибирской магистрали при −35, я знаю, что такое холод.
Что было самым запоминающимся на этих съемках?
Что касается впечатлений, их много, но, наверное, самое сильное — это пещера в Карелии, в которой в фильме мы танцевали с героиней юной актрисы Кати (Екатерина Темнова — прим. ред.). Это было невероятно красиво. А еще, уже как туристка, не для фильма, я прокатилась на старинном карельском поезде, который называется «Рускеальский экспресс». Это было очаровательно! Карельские леса прекрасны! Москву я знаю хорошо, Санкт-Петербург тоже, он потрясающий, но больше всего запоминается то, что видишь впервые.
А одна из самых забавных сцен — танец с Петей, которого играет Антон (Антон Филипенко — прим. ред.). Это было очень весело. Нужно признать, нам было непросто освоить эту хореографию. Мы пытались танцевать, как только познакомились. Сначала он танцевал намного лучше меня, я танцевала ужасно. Но в итоге, я считаю, что прекрасно справилась, в фильме я танцую отлично.
В фильме у вас есть общая сцена с Димой Биланом. Расскажите о знакомстве с ним и о впечатлениях от совместной работы.
С Димой мы впервые встретились около пяти лет назад. Мы оба были в жюри в шоу талантов, там и познакомились. Помню, в тот день на нем были черно-белые полосатые брюки — они показались мне очень красивыми — и он был невероятно любезен со мной. Потом мы остались на связи, периодически переписываемся по электронной почте. У нас даже были идеи записать дуэт — возможно, когда-нибудь это осуществится.
В фильме «Письмо Деду Морозу» он играет роль ведущего и представляет мой музыкальный номер, когда я выступаю в костюме внучки Деда Мороза. Всегда здорово работать с ним!
Один из ваших партнеров по фильму — актер Иван Охлобыстин — отозвался о вас не только как о трудоголике и настоящем профессионале, но и как об очень хорошем человеке. Что скажете о нем в ответ?
Иван — потрясающий. Помимо того, что он невероятно талантливый и профессиональный актер, он был очень добр и внимателен ко мне. Он мне невероятно помог. Я все время повторяла свои реплики, потому что должна была говорить по-русски на протяжении всего фильма. Я немного понимаю русский, но говорить и играть по-русски для меня, конечно, неестественно. Поэтому я постоянно репетировала текст. Иван все время подходил и подсказывал, как лучше расставить акценты, как правильнее произнести те или иные слова. Иногда я выделяла не то, и он меня поправлял.
У меня были очень длинные реплики. И он всегда находил время, чтобы помочь мне сделать мою речь более естественной и живой. Я ему безмерно благодарна за терпение. Он был очень терпелив со мной.
Как вы обычно празднуете Новый год? Есть в вашей семье особые традиции или приметы? Или традиционное блюдо?
Что касается еды — у нас все очень спонтанно. Зависит от того, проводим ли мы праздник с моими родителями, с сестрой или с детьми моего мужа. Мы обсуждаем, чего каждому хочется, и относимся к этому очень легко. Я люблю сладкое, поэтому обычно занимаюсь десертами. И обожаю украшать дом — гирлянды, огоньки, свет. Мне это приносит огромное удовольствие.
Но наша главная традиция появилась после рождения сына: мы делаем рождественскую елку сами, своими руками. Когда я была маленькой, мы жили в Испании, а когда вернулись, наши вещи остались там, и у нас не было возможности купить украшения. Мы жили у моей бабушки, и я взяла старый зонтик, раскрыла его, порезала полотно, чтобы он напоминал дерево, и поставила в горшок. А потом ходила по соседям и просила подарить мне по одному рождественскому украшению. И мне действительно каждый что-то подарил. Так у меня получилась первая елка, сделанная своими руками.
Когда моему сыну было пять или шесть лет, я рассказала ему эту историю. И с тех пор мы каждый год делаем свою елку. Иногда — оригами, иногда — из дерева, потому что он занимается резьбой по дереву и увлекается оригами. Иногда мы рисуем елку прямо на стене. В общем, всегда стараемся сделать ее своими руками. Это и есть наша семейная рождественская традиция.
Что пожелаете поклонникам из России на 2026-й год?
С Новым годом, Россия! Я вас люблю! Я желаю вам любви, мира, проводить время со своими близкими и любимыми людьми, желаю вам всего хорошего и надеюсь, что мы очень скоро увидимся.