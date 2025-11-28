Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наталия Орейро

Интервью с Наталией Орейро: о русской зиме, Диме Билане и «Письме Деду Морозу»

Снявшаяся в фильме «Письмо Деду Морозу» (уже в кино!) знаменитая уругвайская актриса Наталия Орейро рассказала Кино Mail о любви к Веронике Кастро и дуэте с Димой Биланом, о поддержке, которую получила от Ивана Охлобыстина во время съемок, а также о поразивших ее видах Карелии и семейных новогодних традициях
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор

Наверняка вам поступает немало предложений о съемках в российских проектах. Чем вас привлекло именно «Письмо Деду Морозу»?

Наталия Орейро: Больше всего мне понравилось, что это семейное кино. Теперь, когда я сама мама, меня особенно привлекают такие семейные проекты, где есть волшебство, фантазии — все то, что я могу смотреть вместе с сыном. Вообще я пообещала ему, что мы посмотрим этот фильм вместе. Конечно, меня немного удивило, что я играю саму себя. Вернее, некую версию себя, «русскую жену». То есть это я, но в то же время и не я. Но это было очень весело. Честно говоря, я прекрасно провела время. Мы снимали почти два месяца.

По сюжету фильма вы — кумир детства главного героя (как и многих россиян!). А кто был вашим кумиром в детстве?

Мне многие нравились. Очень нравилась актриса, которая, думаю, была известна и в России — Вероника Кастро. Она была королевой сериалов, когда я была маленькой, и я ее обожала. Еще я очень любила бразильскую ведущую детского шоу, ее звали Шуша. И еще был персонаж мексиканского телесериала «Эль-Чаво-дель-Очо». Я его просто обожала.

Не знаю, слышали ли вы о Cуперагенте 86 (персонаж сериала «Напряги извилины», — прим. ред.) и об «Альфе» — это два очень старых сериала, которые мне нравились. Ну и, конечно, в детстве я обожала Альфреда Хичкока. У него была программа по телевизору с фильмами и страшными историями («Альфред Хичкок представляет», — прим. ред.). Я их смотрела с большим удовольствием.

Наталья Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»
Наталья Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»

Какого вам было сниматься в России зимой? Наверное, пришлось взять с собой немало теплых вещей?

Я давно привыкла к русской зиме, потому что много раз ездила в Сибирь с концертами. У нас в Аргентине тоже бывает снег, и когда мне говорят: «Ой, как холодно», я отвечаю: «Вы не знаете, что такое холод! Я была в Сибири».

Так что русской зимы я совсем не боюсь. Конечно, я взяла теплые вещи, но съемочная группа обо мне очень заботилась: заранее подготовили теплую одежду и всегда следили, чтобы мне было комфортно. На самом деле не так уж было и холодно. Часто мы боимся больше, чем есть на самом деле. Я ездила по Транссибирской магистрали при −35, я знаю, что такое холод.

Что было самым запоминающимся на этих съемках?

Что касается впечатлений, их много, но, наверное, самое сильное — это пещера в Карелии, в которой в фильме мы танцевали с героиней юной актрисы Кати (Екатерина Темнова — прим. ред.). Это было невероятно красиво. А еще, уже как туристка, не для фильма, я прокатилась на старинном карельском поезде, который называется «Рускеальский экспресс». Это было очаровательно! Карельские леса прекрасны! Москву я знаю хорошо, Санкт-Петербург тоже, он потрясающий, но больше всего запоминается то, что видишь впервые.

А одна из самых забавных сцен — танец с Петей, которого играет Антон (Антон Филипенко — прим. ред.). Это было очень весело. Нужно признать, нам было непросто освоить эту хореографию. Мы пытались танцевать, как только познакомились. Сначала он танцевал намного лучше меня, я танцевала ужасно. Но в итоге, я считаю, что прекрасно справилась, в фильме я танцую отлично.

Наталья Орейро и Антон Филипенко на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»
Наталья Орейро и Антон Филипенко на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»

В фильме у вас есть общая сцена с Димой Биланом. Расскажите о знакомстве с ним и о впечатлениях от совместной работы.

С Димой мы впервые встретились около пяти лет назад. Мы оба были в жюри в шоу талантов, там и познакомились. Помню, в тот день на нем были черно-белые полосатые брюки — они показались мне очень красивыми — и он был невероятно любезен со мной. Потом мы остались на связи, периодически переписываемся по электронной почте. У нас даже были идеи записать дуэт — возможно, когда-нибудь это осуществится.

В фильме «Письмо Деду Морозу» он играет роль ведущего и представляет мой музыкальный номер, когда я выступаю в костюме внучки Деда Мороза. Всегда здорово работать с ним!

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Один из ваших партнеров по фильму — актер Иван Охлобыстин — отозвался о вас не только как о трудоголике и настоящем профессионале, но и как об очень хорошем человеке. Что скажете о нем в ответ?

Иван — потрясающий. Помимо того, что он невероятно талантливый и профессиональный актер, он был очень добр и внимателен ко мне. Он мне невероятно помог. Я все время повторяла свои реплики, потому что должна была говорить по-русски на протяжении всего фильма. Я немного понимаю русский, но говорить и играть по-русски для меня, конечно, неестественно. Поэтому я постоянно репетировала текст. Иван все время подходил и подсказывал, как лучше расставить акценты, как правильнее произнести те или иные слова. Иногда я выделяла не то, и он меня поправлял.

У меня были очень длинные реплики. И он всегда находил время, чтобы помочь мне сделать мою речь более естественной и живой. Я ему безмерно благодарна за терпение. Он был очень терпелив со мной.

Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»
Кадр из фильма «Письмо Деду Морозу»

Как вы обычно празднуете Новый год? Есть в вашей семье особые традиции или приметы? Или традиционное блюдо?

Что касается еды — у нас все очень спонтанно. Зависит от того, проводим ли мы праздник с моими родителями, с сестрой или с детьми моего мужа. Мы обсуждаем, чего каждому хочется, и относимся к этому очень легко. Я люблю сладкое, поэтому обычно занимаюсь десертами. И обожаю украшать дом — гирлянды, огоньки, свет. Мне это приносит огромное удовольствие.

Но наша главная традиция появилась после рождения сына: мы делаем рождественскую елку сами, своими руками. Когда я была маленькой, мы жили в Испании, а когда вернулись, наши вещи остались там, и у нас не было возможности купить украшения. Мы жили у моей бабушки, и я взяла старый зонтик, раскрыла его, порезала полотно, чтобы он напоминал дерево, и поставила в горшок. А потом ходила по соседям и просила подарить мне по одному рождественскому украшению. И мне действительно каждый что-то подарил. Так у меня получилась первая елка, сделанная своими руками.

Наталия Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»
Наталия Орейро на съемках фильма «Письмо Деду Морозу»

Когда моему сыну было пять или шесть лет, я рассказала ему эту историю. И с тех пор мы каждый год делаем свою елку. Иногда — оригами, иногда — из дерева, потому что он занимается резьбой по дереву и увлекается оригами. Иногда мы рисуем елку прямо на стене. В общем, всегда стараемся сделать ее своими руками. Это и есть наша семейная рождественская традиция.

Что пожелаете поклонникам из России на 2026-й год?

С Новым годом, Россия! Я вас люблю! Я желаю вам любви, мира, проводить время со своими близкими и любимыми людьми, желаю вам всего хорошего и надеюсь, что мы очень скоро увидимся.