Наталия Орейро: Больше всего мне понравилось, что это семейное кино. Теперь, когда я сама мама, меня особенно привлекают такие семейные проекты, где есть волшебство, фантазии — все то, что я могу смотреть вместе с сыном. Вообще я пообещала ему, что мы посмотрим этот фильм вместе. Конечно, меня немного удивило, что я играю саму себя. Вернее, некую версию себя, «русскую жену». То есть это я, но в то же время и не я. Но это было очень весело. Честно говоря, я прекрасно провела время. Мы снимали почти два месяца.