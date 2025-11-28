Таисья Калинина посетила премьеру сериала «Тоннель» в Москве. На красную дорожку 20-летняя актриса вышла в компании своего супруга Тимофея Кочнева. Молодые люди поженились совсем недавно, в октябре этого года.
Молодожены пообщались с журналистами и рассказали о своих ближайших планах, в том числе на детей.
«Лет в 25, когда мы решимся на этот важный шаг. Завести детей — намного более ответственное решение, чем какое-либо другое», — отметила 20-летняя Калинина в беседе с Life.ru.
Она добавила, что они с супругом уже обсуждали тему детей, но пока хотят заняться карьерой. Однако пара уже выбрала имя для будущей дочери. 18-летний Тимофей Кочнев отметил, что им нравятся имена Любава и Серафима.
Тимофей Кочнев и Таисья Калинина стали мужем и женой в октябре 2025 года. Они сыграли свадьбу в русском стиле. Для торжества актеры также выбрали костюм и платье с народными мотивами.
Ранее Тимофей Кочнев и Таисья Калинина посетили премьеру нового сезона сериала «Вампиры средней полосы».