Загадочная смерть Брюса Ли: что произошло на самом деле

В день своей смерти Брюс Ли обсуждал новый фильм, чувствовал усталость, жаловался на головную боль, прилег отдохнуть и не проснулся. Прошло полвека, но гибель Брюса Ли по-прежнему вызывает больше вопросов, чем ответов
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Брюс Ли
Брюс ЛиИсточник: Legion-Media.ru

Брюс Ли прожил всего 32 года, но оставил след, сопоставимый с влиянием величайших звезд мирового кино. Его карьера была стремительной, почти сверхъестественной, и столь же неожиданной оказалась смерть — внезапная, загадочная, обросшая теориями. Официальная версия существует, ее подтверждают медики и полиция, однако фанаты до сих пор предпочитают искать тайну там, где она вряд ли есть. Рассказываем, что произошло в тот день, когда умер Брюс Ли.

Последний рабочий день легенды

Брюс Ли в фильме Игра смерти
Брюс Ли в фильме «Игра смерти»

Брюс Ли находился в Гонконге 20 июля 1973 года. Утром он встречался с продюсером Рэймондом Чоу, обсуждая финальные детали фильма «Игра смерти». После этого поехал к актрисе Бетти Тинг Пей, с которой собирался репетировать.

Вечером Ли пожаловался на сильную головную боль. По словам Чоу и самой Тинг Пей, он принял обезболивающее лекарство — комбинацию аспирина и транквилизатора. Прилег отдохнуть и не проснулся. Не было ни резкой травмы, ни драки, ни признаков яда. Был лишь тихий уход, который позже станет источником глухих теорий.

Официальная медицинская версия: отёк мозга

Брюс Ли в фильме Выход Дракона
Брюс Ли в фильме «Выход Дракона»

Полиция и врачи Гонконгской королевской больницы действовали строго по протоколу. После обследования была установлена причина смерти — отек мозга, а точнее cerebral edema, вызванный неблагоприятной реакцией организма на компонент лекарства.

Эксперты зафиксировали увеличение объема мозга примерно на 13%. Никаких следов наркотических веществ, колотых ран или повреждений обнаружено не было.

Почему появились теории заговора

Популярность Брюса Ли в начале 1970-х была столь велика, что его имя стало глобальным символом силы, свободы и восточных единоборств. Ко времени выхода «Выхода дракона» влияние актера сравнивали с культурным взрывом: он объединял кинематограф, философию движения и азиатскую идентичность, становясь фигурой почти мифологической. В такой атмосфере внезапная смерть неизбежно порождала слухи и догадки.

В прессе и на улицах Гонконга появлялись самые разные версии. Кто-то говорил о «проклятии семьи Ли», другие обсуждали возможность «тайного вмешательства триад» или даже фантазировали о «редком оружии мастеров кунг-фу». Ходила и теория о «тепловом ударе», но она так и не получила фактических оснований.

Брюс Ли в фильме Кулак ярости
Брюс Ли в фильме «Кулак ярости»

Ни одна из этих версий не выдержала медицинской проверки, однако само их появление становится понятным, если учитывать масштаб фигуры Брюса Ли. Его жизнь и образ казались настолько исключительными, что массовое сознание стремилось объяснить смерть не простой медицинской причиной, а чем-то мистическим, словно соответствующим легенде, которую он воплощал. 

Хроника последних часов без домыслов

Согласно зафиксированным свидетельствам: Ли пришел к Тинг Пей около полудня, чувствовал себя нормально, работал над сценарием. После обеда у него появилась боль в голове. Он лег в спальне актрисы, чтобы отдохнуть.

Когда вечером он не вышел к ужину, Тинг Пей попыталась разбудить его, но поняла, что он без сознания. Его доставили в больницу, однако, по данным врачей, он уже был мертв. Важная деталь: ни алкоголя, ни следов борьбы, ни странных обстоятельств обнаружено не было.

Ван Уильямс и Брюс Ли в сериале Зеленый Шершень
Ван Уильямс и Брюс Ли в сериале «Зеленый Шершень»

Что говорят современные исследователи

Современные биографы и врачи сходятся во мнении: Брюс Ли умер из-за острого отека мозга, вызванного аллергической реакцией на компонент лекарства, и никаких убедительных доказательств альтернативных версий не существует.

Большинство домыслов возникло из-за желания объяснить необъяснимое человеческими терминами: как мог умереть человек в идеальной физической форме? Ответ врачей прост: аллергия не выбирает по таланту, мускулам или киновлиянию.

Брюс Ли в фильме Выход Дракона
Брюс Ли в фильме «Выход Дракона»