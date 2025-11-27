Брюс Ли прожил всего 32 года, но оставил след, сопоставимый с влиянием величайших звезд мирового кино. Его карьера была стремительной, почти сверхъестественной, и столь же неожиданной оказалась смерть — внезапная, загадочная, обросшая теориями. Официальная версия существует, ее подтверждают медики и полиция, однако фанаты до сих пор предпочитают искать тайну там, где она вряд ли есть. Рассказываем, что произошло в тот день, когда умер Брюс Ли.