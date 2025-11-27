Жена Гая Ричи поделилась редкими кадрами с их дочерью

Жена режиссера Гая Ричи поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) редкими кадрами с их дочерью. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Модель Джеки Ричи публично поздравила девочку с днем рождения. Ривке исполнилось 13 лет.
«С днем рождения, наш чирлидер/лидер в семье! Мы любим тебя, Рив», — написала она.
У супругов трое детей. Помимо дочери, они также воспитывают сыновей 14-летнего Рафаэля и 11-летнего Леви. Пара редко появляется на публике с ними.
Режиссер в 2015 году женился на модели Джеки Эйнсли (в девичестве. — Газета.Ru). Они зарегистрировали отношения уже после рождения детей. Этот брак стал для Ричи вторым; его первой женой была певица Мадонна.
