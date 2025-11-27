Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Михалков оценил высказывания Дональда Трампа

Режиссер заявил, что главу США интересно слушать
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

«Дональда Трампа интересно слушать. Это очень редкий случай, когда в один и тот же день можно услышать практически противоположные точки зрения», — заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда, народный артист России, режиссер Никита Михалков.

Пресс-конференция была посвящена проведению сегодня вечером в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» первой церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».

В какой-то момент вопрос одного из журналистов коснулся международной повестки и пошлин, которые вводит американский президент Дональд Трамп.

Тогда и прозвучали слова режиссера об американском президенте.

Никита Михалков также добавил, что с учетом разных мнений Дональда Трампа, которые он может высказать в один день, — это «интересная лотерея».