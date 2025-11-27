Никита Михалков оценил высказывания Дональда Трампа

«Дональда Трампа интересно слушать. Это очень редкий случай, когда в один и тот же день можно услышать практически противоположные точки зрения», — заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда, народный артист России, режиссер Никита Михалков.
Пресс-конференция была посвящена проведению сегодня вечером в «Мастерской “12” Никиты Михалкова» первой церемонии вручения Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
В какой-то момент вопрос одного из журналистов коснулся международной повестки и пошлин, которые вводит американский президент Дональд Трамп.
Тогда и прозвучали слова режиссера об американском президенте.
Никита Михалков также добавил, что с учетом разных мнений Дональда Трампа, которые он может высказать в один день, — это «интересная лотерея».