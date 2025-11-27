Никита Михалков оценил высказывания Дональда Трампа

«Дональда Трампа интересно слушать. Это очень редкий случай, когда в один и тот же день можно услышать практически противоположные точки зрения», — заявил сегодня на пресс-конференции в ТАСС кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, Герой Труда, народный артист России, режиссер Никита Михалков.