Богатырев и Арнтгольц не пришли в суд на первую беседу по делу о разводе

В Лефортовском суде состоялась первая беседа по делу о разводе актеров Марка Богатырева и Татьяны Арнтгольц, однако оба супруга на нее не явились. Об этом пишет Super.
Знаменитости познакомились на съемочной площадке фильма «Наживка для ангела». После работы над картиной между ними завязались отношения, через некоторое время пара заключила брак, который продлился пять лет. У супругов уже есть сын Данила, которому сейчас четыре года.
Заявление о разводе было зарегистрировано 10 ноября 2025 года. По официальным данным, инициатором разрыва стал Марк Богатырев. Однако в беседе с Super артист опроверг сообщения, опубликованные на сайте суда, заявив, что развод пока не планируется.
Стоит отметить, что всего несколько месяцев назад, в сентябре, Татьяна Арнтгольц в социальных сетях делилась переживаниями о частых разлуках с мужем.
«Очень хочется быть рядом с мужем, но увы», — писала она.
Ранее Марк Богатырев показал «грустные» кадры на фоне развода с Арнтгольц.