Победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка» получат якутские бриллианты

«Президент предложил не выплачивать премию деньгами, а вручать якутский бриллиант высокого качества: в 11 номинациях — бриллиант пять карат. Он эквивалентен $250 тыс. И в одной номинации будет бриллиант 10 карат, эквивалентный сумме в $1 млн. Получившие этот бриллиант будут охраняемы представителями Росгвардии до отъезда. Все документы на вывоз этого бриллианта подготовил Минфин. Все легально», — сказал он.