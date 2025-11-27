Ричмонд
Победители кинопремии «Бриллиантовая бабочка» получат якутские бриллианты

Драгоценности эквиваленты $250 тыс. в 11 номинациях и в одной - $1 млн
Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»
Никита Михалков и Ольга Любимова презентуют награду Евразийской премии «Бриллиантовая бабочка»

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Лауреаты Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», которую вручат 27 ноября в театре «Мастерская “12”», получат якутские бриллианты. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель Союза кинематографистов РФ, инициатор премии, народный артист РСФСР режиссер Никита Михалков.

«Президент предложил не выплачивать премию деньгами, а вручать якутский бриллиант высокого качества: в 11 номинациях — бриллиант пять карат. Он эквивалентен $250 тыс. И в одной номинации будет бриллиант 10 карат, эквивалентный сумме в $1 млн. Получившие этот бриллиант будут охраняемы представителями Росгвардии до отъезда. Все документы на вывоз этого бриллианта подготовил Минфин. Все легально», — сказал он.