Максим Аверин 26 ноября отметил юбилей — ему исполнилось 50 лет. Артист многого достиг в жизни к этому возрасту, а вот семью он так и не создал, а также не стал отцом.
Звезда «Склифосовского» признался, что отпустил эту тему. Он считает, что стать отцом ему, скорее всего, уже не удастся.
«Я не думаю об этом. Точнее, так. Думаю, что, наверное, это уже не получится. По крайней мере, делать что-то специально я не буду. Бог меня очень щедро одарил в жизненных событиях. Может быть, это такой баланс», — рассказал Аверин в интервью изданию «Антенна-Телесемь».
Он добавил, что не переживает из-за того, что не оставит после себя наследников и продолжателей рода. Своими детьми артист считает студентов Щукинского училища. Аверин набрал свой курс, чтобы передать молодым талантам свои знания.
«Я горжусь тем, что сам выбрал свой курс. Я хотел найти тех, кому смогу дать крылья. <…> 30 студентов — это тоже мои дети. Когда они поступили, я сказал: “Жизнь может сложиться по-разному. Даже очень талантливый человек иногда исчезает в этом пространстве, а кто-то, наоборот, взлетает. Но то, что мы друг у друга навсегда — это точно. Я ваш худрук навсегда. Каждый из вас навсегда в моем сердце”», — заявил актер.
