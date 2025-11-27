Ричмонд
От первых серий до финала: как изменились звезды «Очень странных дел»

Когда в 2016 году на экраны вышел первый сезон «Очень странных дел», зрители увидели группу неизвестных подростков – молодых актеров, только начинающих карьеру. Сегодня это полноценные звезды мирового масштаба. Изучаем путь, который прошли Милли Бобби Браун и другие актеры хитового сериала.
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кадр из сериала Очень странные дела
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Каст «Очень странных дел» — показательный пример того, как актеры взрослеют на глазах у миллионов зрителей. За восемь лет сериал превратился в своеобразную хронику взросления: персонажи менялись вместе с сюжетами, а исполнители — вместе с персонажами. От детской непосредственности до глубины, от простых школьных конфликтов до эмоциональных надломов — каждый сезон фиксировал очередной этап их развития. Рассмотрим, как именно трансформировались ключевые участники проекта и как их актерские решения повлияли на восприятие сериала.

Милли Бобби Браун

Милли Бобби Браун: в первом сезоне Очень странных дел и в 2022 году
Милли Бобби Браун: в первом сезоне «Очень странных дел» и в 2022 годуИсточник: Legion-Media.ru

Появление Милли Бобби Браун в роли Одиннадцатой стало для актрисы поворотным моментом в ее судьбе и карьере. В первом сезоне она была почти ребенком — хрупкая, молчаливая, с выбритой головой, выражающей частичное отсутствие собственной идентичности. Ее образ строился на сдержанных эмоциях, коротких репликах и удивительной способности передавать страх и силу взглядом.

С развитием сериала персонаж рос вместе с исполнительницей. Во втором и третьем сезонах Милли стала увереннее, эмоционально шире и заметно взрослее. Ее героиня приобрела принадлежность к миру, научилась говорить, спорить, дружить и любить. В последних сезонах актриса демонстрирует уже иную палитру — внутренний конфликт, тяжесть ответственности, зрелую боль потерь. Образ перестал быть символом «эксперимента» и стал символом выбора.

Финн Вулфхард

Финн Вулфхард: в первом сезоне Очень странных дел и в 2022 году
Финн Вулфхард: в первом сезоне «Очень странных дел» и в 2022 годуИсточник: Legion-Media.ru

Финн Вулфхард начал свой актерский путь в образе Майка — умного, тревожного и немного романтичного подростка. В первых сериях он выглядел как типичный лидер школьной компании, но без агрессии, скорее с мягкостью и тягой к ответственности.

Прошли годы — и к моменту последних сезонов Финн превратился в более взрослого, тонкого драматического актера. Его Майк переживает кризисы, страхи, потерю контроля над ситуацией и постепенно понимает собственную уязвимость. Внешность Финна тоже претерпела заметные изменения: из ребенка с аккуратной гладкой стрижкой он стал высокорослым подростком с бунтарским духом и взъерошенной копной волос, что создатели активно использовали для подчеркивания взросления персонажа и его эмоциональных скачков.

Гейтен Матараццо

Гейтен Матараццо: в первом сезоне Очень странных дел и в 2022 году
Гейтен Матараццо: в первом сезоне «Очень странных дел» и в 2022 годуИсточник: Legion-Media.ru

Дастин Хендерсон — один из самых ярких персонажей первого сезона. В 2016 году Гейтен Матараццо очаровал зрителей искренностью, лучезарностью и легкой комичностью. Его герой был оптимистом, балансирующим страхи других ребят.

По мере взросления актер стал глубже раскрывать характер Дастина. Он сохранил юмор, но добавил зрелые эмоции и неожиданные моменты героизма. В последних сезонах его персонаж нередко становится голосом совести команды, а эмоциональные сцены с наставниками вроде Эдди Мансона раскрывают Гейтена как полностью сформировавшегося драматического артиста. При этом внешне актер практически не изменился. 

Калеб МакЛафлин

Калеб МакЛафлин: в первом (2016) и четвертом (2022) сезонах Очень странных дел
Калеб МакЛафлин: в первом (2016) и четвертом (2022) сезонах «Очень странных дел»Источник: Legion-Media.ru

Лукас Синклер начинал как осторожный, прагматичный друг, который больше всех сомневался в сверхъестественной природе происходящего в Хоукинсе. Калеб МакЛафлин в ранних сезонах выглядел как энергичный школьник с холодной логикой и осторожным характером.

В дальнейшем Лукас стал одним из центральных эмоциональных стержней сериала. Сам Калеб заметно возмужал, его актерская пластика и голос стали глубже, жестче. На экране он превращается в подростка, разрывающегося между нормальной жизнью и войной с тьмой. Особенно ярко это проявляется в сценах последних сезонов, где Калеб показывает драматическую мощь, далекую от образа мальчишки.

Сэди Синк

Сэди Синк: во втором сезоне Очень странных дел и в 2022 году
Сэди Синк: во втором сезоне «Очень странных дел» и в 2022 годуИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Сэди Синк присоединилась к основному касту позже, но внесла весомый вклад в развитие тональности сериала. Первоначально ее героиня Макс казалась обычной «новой девочкой» в классе, но к четвертому сезону трансформировалась в персонажа с внутренней болью, утратами и борьбой с собой.

Сэди Синк, взрослея на экране, демонстрировала все более мощную драматическую игру. Ее сцены в финальных эпизодах стали ключевыми для эмоциональной структуры «Очень странных дел». Это один из ярких примеров актерского становления, который произошел на глазах зрителей.

Ноа Шнапп

Ноа Шнапп: в первом сезоне Очень странных дел и в 2022 году
Ноа Шнапп: в первом сезоне «Очень странных дел» и в 2022 годуИсточник: Legion-Media.ru

Уилл Байерс начинал как мальчик, исчезнувший в Изнанке. Ноа Шнапп играл его нежно и тихо — и это идеально соответствовало роли.

В дальнейших сезонах его персонаж становится ключом к пониманию всего сюжета. Шнапп заметно изменился как актер: его мимика стала тоньше, эмоциональные сцены — насыщеннее и напряженнее. Он выстраивает образ Уилла как человека, который не может полностью вернуться к жизни после столкновения со сверхъестественным. Физически Ноа взрослеет мягче остальных, что делает его персонажа визуально более хрупким — и создатели активно используют это для рисунка персонажа.