«Мама может гордиться»: Равшана Куркова показала пятилетнего сына на утреннике

Наследник актрисы в роли зайчика сыграл в детском спектакле
Равшана Куркова с сыном (фото: соцсети)
Равшана Куркова с сыном (фото: соцсети)

Равшана Куркова показала подросшего сына Гаспара. 45-летняя актриса посетила детский утренник в садике своего наследника. Гаспар вышел к зрителям в черных брюках и белой рубашке с бабочкой, а также с ушками зайчика.

Пятилетний ребенок прочитал трогательное стихотворение о матери. По всей видимости, он принял участие в детском спектакле, посвященном Дню матери, который в России в этом году отмечают 30 ноября. После выступления Гаспара зрители аплодировали ему.

Сын Равшаны Курковой, фото: соцсети
Сын Равшаны Курковой, фото: соцсети

«Ну как чудесно, как артистично, талантливо», «Мама может уже гордиться, растет хорошее наследие. Браво!», «Актер, харизма», «Какая прелесть», «Вот что значит — гены. Ну просто прелесть», «Эта харизма вся в маму», «Как талантливо! Плачу», «Какой молодец! Хочу такого сына», «Какой обаяшка талантливый», — писали поклонники актрисы.

Сын Равшаны Курковой, фото: соцсети
Сын Равшаны Курковой, фото: соцсети

Напомним, Равшана Куркова родила сына Гаспара в 2020 году. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян. В марте 2023-го актриса сообщила, что у нее родилась дочь Самира. Однако имя отца второго ребенка она не называет.

Равшана Куркова с дочерью Самирой (фото: соцсети)
Равшана Куркова с дочерью Самирой (фото: соцсети)

В октябре 2025 года Равшана Куркова показала трогательные фото с пятилетним сыном. Она показала архивные кадры с Гаспаром в честь его пятилетия. 

До этого актриса растрогала поклонников новыми кадрами с двухлетней дочерью. Самира наизусть рассказала «Мойдодыра». 