Равшана Куркова показала подросшего сына Гаспара. 45-летняя актриса посетила детский утренник в садике своего наследника. Гаспар вышел к зрителям в черных брюках и белой рубашке с бабочкой, а также с ушками зайчика.
Пятилетний ребенок прочитал трогательное стихотворение о матери. По всей видимости, он принял участие в детском спектакле, посвященном Дню матери, который в России в этом году отмечают 30 ноября. После выступления Гаспара зрители аплодировали ему.
«Ну как чудесно, как артистично, талантливо», «Мама может уже гордиться, растет хорошее наследие. Браво!», «Актер, харизма», «Какая прелесть», «Вот что значит — гены. Ну просто прелесть», «Эта харизма вся в маму», «Как талантливо! Плачу», «Какой молодец! Хочу такого сына», «Какой обаяшка талантливый», — писали поклонники актрисы.
Напомним, Равшана Куркова родила сына Гаспара в 2020 году. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян. В марте 2023-го актриса сообщила, что у нее родилась дочь Самира. Однако имя отца второго ребенка она не называет.
В октябре 2025 года Равшана Куркова показала трогательные фото с пятилетним сыном. Она показала архивные кадры с Гаспаром в честь его пятилетия.
До этого актриса растрогала поклонников новыми кадрами с двухлетней дочерью. Самира наизусть рассказала «Мойдодыра».