Сыгравшая Сару Коннор в «Терминаторе» актриса раскрыла отношение к старению

Линда Хэмилтон рассказала, что спокойно относится к своему возрасту
Линда Хэмилтон
Линда ХэмилтонИсточник: Rex / Fotodom.ru

Сыгравшая Сару Коннор в фильме «Терминатор» актриса Линда Хэмилтон раскрыла отношение к старению. Интервью с ней публикует Ассоциация американских пенсионеров (American Association of Retired Persons).

По словам 69-летней знаменитости, она спокойно относится к своему возрасту и не пытается визуально омолодиться.

«Я ни секунды не трачу на то, чтобы выглядеть моложе. Я просто полностью смирилась с тем, что это лицо, которое я заслужила. Оно говорит мне так много», — заявила артистка.

При этом звезда отметила, что в настоящее время по-прежнему продолжает выполнять трюки на съемках и старается заботиться о здоровье. В том числе она ходит на физиотерапию, занимается йогой и пилатесом и выполняет упражнения на тренажерах.

В октябре Линда Хэмилтон и ее коллега Роберт Патрик показали внешность на совместном фото спустя 34 года после выхода фильма «Терминатор-2: Судный день».