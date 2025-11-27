Наталия Орейро заявила, что ее никогда не интересовал Голливуд

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро заявила, что отказалась от карьеры в Голливуде и никогда бы не переехала в США. Об этом она рассказала в интервью журналистке Надежде Стрелец.
«Голливуд никогда меня не интересовал», — подчеркнула артистка. Орейро отметила, что любит западное кино как зритель, но не хотела сниматься в голливудских фильмах, несмотря на наличие предложений.
Свой отказ актриса объяснила тем, что контракт предполагал бы переезд, смену языка, отсутствие главных ролей и возможности выбирать интересные проекты. Звезда сериала «Дикий ангел» уточнила, что никогда не собиралась жить в США.
«Я бы не уехала со своей родины. Меня звали в Соединенные Штаты, но я и раньше отказывалась, и тем более сейчас», — заключила Орейро.
Ранее Наталия Орейро рассказала о своей русской библиотеке.