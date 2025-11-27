Лундгрен признался, что чувствует вину за нанесение травмы Сталлоне на съемках

«Я не знал, что это случилось. Мы оба приняли несколько ударов во время этой схватки, которую мы снимали две недели в Ванкувере. Я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил продюсер и сказал, что у меня есть 2 свободные недели. Я сказал, что это круто, но что случилось? [Он ответил, что] Слай (Сталлоне — прим. ТАСС) в госпитале. Так я узнал об этом. Я действительно чувствовал себя виноватым», — сказал он в эфире телеканала Fox News.