Лундгрен признался, что чувствует вину за нанесение травмы Сталлоне на съемках

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Голливудский актер Дольф Лундгрен признался, что чувствует вину за то, что нанес травму своему коллеге Сильвестру Сталлоне во время съемок фильма «Рокки 4» (Rocky IV, 1985), так что тому пришлось лечь в больницу.
«Я не знал, что это случилось. Мы оба приняли несколько ударов во время этой схватки, которую мы снимали две недели в Ванкувере. Я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил продюсер и сказал, что у меня есть 2 свободные недели. Я сказал, что это круто, но что случилось? [Он ответил, что] Слай (Сталлоне — прим. ТАСС) в госпитале. Так я узнал об этом. Я действительно чувствовал себя виноватым», — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Актер добавил, что тоже получил несколько ударов от Сталлоне.
«Он был боссом, я делал, что он говорил мне делать, а именно бить сильно по корпусу этими, знаете, советскими апперкотами по телу. Не знаю, было ли это истощение или мои удары, но он действительно пострадал, и я сожалею об этом», — добавил Лундгрен.
Интервьюер, задавая вопрос, сказал, что Лундгрен сломал Сталлоне несколько ребер. Лундгрен не затронул этот аспект в своем ответе. При этом, когда Сталлоне ранее рассказывал об инциденте, он не упоминал о сломанных ребрах, а лишь говорил, что у него после удара Лундгрена подскочило давление из-за того, что тот попал в область сердца.
Работа в «Рокки 4» стала прорывной для Лундгрена. В фильме он сыграл вымышленного советского боксера Ивана Драго, который выступил главными антагонистом персонажа Сталлоне Рокки Бальбоа.