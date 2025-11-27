Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лундгрен признался, что чувствует вину за нанесение травмы Сталлоне на съемках

Актеру пришлось лечь в больницу
Дольф Лундгрен
Дольф ЛундгренИсточник: Legion-Media.ru

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /ТАСС/. Голливудский актер Дольф Лундгрен признался, что чувствует вину за то, что нанес травму своему коллеге Сильвестру Сталлоне во время съемок фильма «Рокки 4» (Rocky IV, 1985), так что тому пришлось лечь в больницу.

«Я не знал, что это случилось. Мы оба приняли несколько ударов во время этой схватки, которую мы снимали две недели в Ванкувере. Я вернулся в Лос-Анджелес, мне позвонил продюсер и сказал, что у меня есть 2 свободные недели. Я сказал, что это круто, но что случилось? [Он ответил, что] Слай (Сталлоне — прим. ТАСС) в госпитале. Так я узнал об этом. Я действительно чувствовал себя виноватым», — сказал он в эфире телеканала Fox News.

Актер добавил, что тоже получил несколько ударов от Сталлоне.

«Он был боссом, я делал, что он говорил мне делать, а именно бить сильно по корпусу этими, знаете, советскими апперкотами по телу. Не знаю, было ли это истощение или мои удары, но он действительно пострадал, и я сожалею об этом», — добавил Лундгрен.

Сильвестр Сталлоне
Сильвестр СталлонеИсточник: Legion-Media.ru

Интервьюер, задавая вопрос, сказал, что Лундгрен сломал Сталлоне несколько ребер. Лундгрен не затронул этот аспект в своем ответе. При этом, когда Сталлоне ранее рассказывал об инциденте, он не упоминал о сломанных ребрах, а лишь говорил, что у него после удара Лундгрена подскочило давление из-за того, что тот попал в область сердца.

Работа в «Рокки 4» стала прорывной для Лундгрена. В фильме он сыграл вымышленного советского боксера Ивана Драго, который выступил главными антагонистом персонажа Сталлоне Рокки Бальбоа.