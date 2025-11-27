Юлия Высоцкая высказалась о том, с какими трудностями часто сталкиваются родители. Недавно вышел фильм «Огненный мальчик», в котором 52-летняя актриса сыграла депутата и мать подростка, попадающего в неприятности.
Звезда рассказала о том, как трудно совмещать работу и воспитание детей. Она отметила, что родителем быть непросто во все времена.
«Страшно, когда ответственность, которую взрослые несут за своих детей, заслоняется карьерными или еще какими-то амбициями. Родителем быть непросто во все времена», — отметила актриса в интервью изданию Peopletalk.
В начале ноября 2025 года Высоцкая раскрыла семейную тайну — в 2021 году она и ее муж Андрей Кончаловский удочерили девочку Соню. Малышке было всего девять дней, когда режиссер и актриса забрали ее домой. В интервью Лауре Джугелии артистка призналась, что они с супругом стараются оградить младшую дочь от внимания публики и журналистов.
Высоцкая также рассказала, что всегда мечтала быть многодетной мамой. Однако после рождения сына Петра в 2003 году она и Кончаловский больше не смогли стать родителями.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский, который старше нее на 36 лет, поженились в 1998 году. У пары есть 26-летняя дочь Мария и 22-летний сын Петр.
В 2013 году Мария вместе с отцом попала в ДТП во Франции. Она получила серьезные травмы и впала в кому, из которой до сих пор не вышла.
Ранее Высоцкая впервые рассказала о состоянии дочери, 12 лет находящейся в коме.