В начале ноября 2025 года Высоцкая раскрыла семейную тайну — в 2021 году она и ее муж Андрей Кончаловский удочерили девочку Соню. Малышке было всего девять дней, когда режиссер и актриса забрали ее домой. В интервью Лауре Джугелии артистка призналась, что они с супругом стараются оградить младшую дочь от внимания публики и журналистов.