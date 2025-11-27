Ричмонд
Финальный сезон «Очень странных дел» обрушил Netflix

Стриминговый сервис Netflix рухнул после выхода пятого сезона «Очень странных дел»

На стриминговом сервисе Netflix произошел сбой во время премьеры 5-го сезона «Очень странных дел». Об этом сообщает издание People.

Онлайн-кинотеатр рухнул в 17:00 по североамериканскому времени, когда на платформе появились первые четыре серии финального сезона сериала. Позже обрушившийся сервис восстановили.

«У некоторых пользователей на короткое время возникли проблемы с потоковой передачей на телевизионных устройствах, но сервис был восстановлен для всех аккаунтов в течение пяти минут», — сообщил представитель Netflix.

Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)
Кадр из сериала «Очень странные дела» (5 сезон)

Кроме того, соавтор «Странных дел» Росс Даффер заявил в своем посте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что к премьере Netflix увеличил пропускную способность на 30%, чтобы избежать сбоев. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

В сеть вышла первая часть финального сезона приключенческого сай-фая про друзей из небольшого городка, куда регулярно наведываются монстры из параллельного измерения. Действие новых серий происходит осенью 1987 года. Это менее значительный скачок во времени, чем ожидали поклонники, учитывая, что действие четвертого сезона происходило весной 1986 года и вышло на экраны три года назад.

Ранее стало известно, что В России в два раза вырос интерес к товарам из сериала «Очень странные дела».