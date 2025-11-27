Финальный сезон «Очень странных дел» обрушил Netflix

В сеть вышла первая часть финального сезона приключенческого сай-фая про друзей из небольшого городка, куда регулярно наведываются монстры из параллельного измерения. Действие новых серий происходит осенью 1987 года. Это менее значительный скачок во времени, чем ожидали поклонники, учитывая, что действие четвертого сезона происходило весной 1986 года и вышло на экраны три года назад.