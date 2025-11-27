На звезду «Сладкой жизни» напал пьяный мужчина в Москве

«Стою жду такси, никого не трогаю, поднимаю глаза, а на меня идет большой пьяный мужчина и орет, пытается схватить. Думаю, хотел пошутить или белочку поймал. Я уже позвонила в полицию, чтобы прогулялись по району и рейд для вытрезвителя совершили. Очень меня пугают такие ситуации, чувствуешь себя очень уязвимо. Ну вот, с красным носом еду на встречу с соавторами», — поделилась артистка.