На звезду «Сладкой жизни» напал пьяный мужчина в Москве

На актрису Марию Шумакову напал пьяный мужчина в Москве. Звезда рассказала об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Она призналась, что выходка незнакомца довела ее до слез.
«Стою жду такси, никого не трогаю, поднимаю глаза, а на меня идет большой пьяный мужчина и орет, пытается схватить. Думаю, хотел пошутить или белочку поймал. Я уже позвонила в полицию, чтобы прогулялись по району и рейд для вытрезвителя совершили. Очень меня пугают такие ситуации, чувствуешь себя очень уязвимо. Ну вот, с красным носом еду на встречу с соавторами», — поделилась артистка.
Знаменитость в апреле 2024 года родила первенца Леонида от PR-агента Вячеслава Гусева. Шумакова признавалась, что после этого у нее начались сильные панические атаки. Звезда не могла уходить далеко от дома с ребенком или ездить в лифте.
Артистка обратилась за помощью к врачу, но выписанные успокоительные не помогли справиться с проблемой. Знаменитости потребовалось несколько месяцев, чтобы вернуться к нормальной жизни с помощью психотерапии. Она отмечала, что научилась жить со своей тревожностью, но периодически у нее возникают панические атаки.
Ранее у звезды «Сладкой жизни» сгорели все вещи.