Хью Джекман впервые показал видео с возлюбленной в соцсетях

Голливудский актер Хью Джекман впервые показал видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) со своей возлюбленной Саттон Фостер. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.
Артист публично восхитился музыкальным выступлением Саттон Фостер в Нью-Йорке. Актер выложил ролик, в котором его возлюбленная стояла на сцене в изумрудном макси-платье с декольте, украшенном пайетками. Знаменитость была запечатлена с уложенными в локоны волосами и макияжем.
«Выступление Саттон Фостер во время праздников… вот это знаковый вечер в Нью-Йорке! И по-настоящему волшебный», — подписал пост актер.
В конце октября знаменитости впервые вместе вышли в свет. Они посетили премьеру фильма «Песня звучит печально», где актер исполнил главную роль. Мероприятие прошло во время фестиваля AFI в Лос-Анджелесе. Артист вышел на публику в белой рубашке с синим галстуком, черном брючном костюме и туфлях. Девушка звезды позировала перед фотографами в черном платье-комбинации с декольте, к которому добавила золотой браслет и клатч со стразами. Саттон Фостер уложили волосы в локоны и сделали макияж в естественном стиле.