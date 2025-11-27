Ирина Безрукова показала, как выглядела ее мать в молодости: «Невероятно красивая»

«Она была невероятной: красивой, утонченной, веселой и очень сильной. Мама работала на двух-трех работах, но всегда выглядела безупречно. Она умела абсолютно все: шила, вязала, клеила обои, превосходно готовила и при этом успевала строго следить за моей учебой. Когда мне говорят, что я унаследовала мамины черты, для меня это лучший комплимент. Я счастлива, что выросла и стала хоть немного на нее похожа», — написала она.