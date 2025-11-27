Ричмонд
Ирина Безрукова показала, как выглядела ее мать в молодости: «Невероятно красивая»

Актриса опубликовала архивные фото своей матери

Актриса Ирина Безрукова показала, как выглядела ее мать в молодости. Звезда поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимком из семейного архива. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Артистка отметила, что гордится сходством с родительницей.

Ирина Безрукова показала, как выглядела ее мать в молодостиИсточник: Газета.Ru

«Она была невероятной: красивой, утонченной, веселой и очень сильной. Мама работала на двух-трех работах, но всегда выглядела безупречно. Она умела абсолютно все: шила, вязала, клеила обои, превосходно готовила и при этом успевала строго следить за моей учебой. Когда мне говорят, что я унаследовала мамины черты, для меня это лучший комплимент. Я счастлива, что выросла и стала хоть немного на нее похожа», — написала она.

Людмила Бахтура работала фармацевтом и фельдшером, а также операционной сестрой. Женщина воспитывала двоих детей, помимо Ирины, она также растила дочь Ольгу.

Ранее Ирина Безрукова объяснила популярность Анны Пересильд.