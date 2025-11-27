Дэниэл Рэдклифф поделился шуткой о Гарри Поттере, которую считает смешной

Исполнитель роли Гарри Поттера, британский актер Дэниэл Рэдклифф, рассказал, какая шутка о волшебнике из Хогвартса его по-настоящему рассмешила. Актер вспомнил ее в эфире вечернего шоу Сета Майерса 24 ноября, сообщает издание NME.
Дэниэл Рэдклифф напомнил, что получил роль Поттера более 25 лет назад и за это время слышал огромное количество шуток о волшебниках.
«Очень редко мне попадается шутка про Гарри Поттера, которая меня по-настоящему смешит. Не потому, что они плохие, а потому, что я их все слышал! Чтобы рассмешить меня, шутка должна быть действительно хорошей», — сказал Рэдклифф.
Затем он объяснил, что во время предыдущего визита, в 2023 году, на съемочную площадку Майерс хотел спросить его о сыне от американской актрисы Эрин Дарк. Актер ответил, что никогда не называет имя своего ребенка публично. Затем Майерс вспомнил, как они с продюсерами шутили за кулисами:
«Я спросил: “Скажите, сколько лет ребенку Дэниэла?” Они ответили: “Два года. Дэниэл никогда не называет его имя”. А потом мой продюсер Кевин Миллер сказал: “Это Волан-де-Морт?”»
Лорд Волан-де-Морт — главный антагонист серии книг и фильмов. Большинство персонажей избегают произносить его имя вслух, заменяя имя злодея на «Сам-Знаешь-Кто» или «Тот-Кого-Нельзя-Называть».
«Это действительно смешно. Это действительно хорошая шутка», — сказал Рэдклифф. Майерс ответил ему: «Очевидно, ведь ты и есть ее аудитория».