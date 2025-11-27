Ричмонд
Где снимали фильм «Полночь в Париже»: путеводитель по волшебным локациям Вуди Аллена

Иногда так хочется прогуляться по мостовым Монмартра с Оуэном Уилсоном и перенестись в эпоху джаза. Узнайте, где снимали фильм «Полночь в Париже», и отправьтесь в собственное кинопутешествие по самым романтичным уголкам французской столицы
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»Источник: Legion-Media.ru

Если вы хоть раз засматривались на ночные парижские пейзажи из фильма Вуди Аллена, эта статья для вас. Мы расскажем, где снимали «Полночь в Париже». Вспомним легендарные отели и аутентичные рестораны, где когда-то бывали Хемингуэй и Пикассо. 

Места, где снимали «Полночь в Париже»

Париж в фильме — не просто фон, а полноценный персонаж. Каждая локация тщательно подобрана, чтобы создать атмосферу ностальгии по золотому веку искусства.

Отель Le Bristol

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»

Здесь поселился Гил со своей невестой и ее родителями. Роскошные интерьеры и вид на парижские крыши этого легендарного отеля класса люкс с предельной точностью передавали душевный разлад Гилa, который испытывал раздирающее противоречие между комфортом настоящего и тоской по идеализированному прошлому. Кстати, в свое время здесь останавливались Мэрилин Монро и Чарли Чаплин.

Церковь Saint-Etienne-du-Mont

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»

Это именно то магическое место, где Гил впервые переносится в 1920-е годы. Он садится на ступеньки готической церкви на холме Святой Женевьевы — и вот уже бой курантов меняет реальность. Вуди Аллен выбрал эту локацию не случайно: ее атмосфера идеально передает загадочность момента.

Ресторан Polidor

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»Источник: Legion-Media.ru

Сюда Гил попадает вместе с Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом и там же знакомится с Хемингуэем. Интерьер этого культового бистро с конца XIX века практически не изменился. Сохранилась даже традиционная французская кухня. Для съемок не пришлось строить декорации. Достаточно было просто прийти в реально существующее заведение.

Музей Родена

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»

Сцена, где герои рассматривают «Мыслителя» Родена, а Пол спорит с женщиной-гидом (ее играет Карла Бруни-Саркози), снята в саду этого музея. Живописный парк со скульптурами стал идеальным местом для интеллектуальных дискуссий и демонстрации разногласий между персонажами.

Версальский дворец

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»

Эпизод с прогулкой по Версалю подчеркивает контраст между романтичным миром Гила и прагматичным окружением его невесты. Величественные сады и архитектура дворца создают эффект театральной сцены, где разворачивается драма непонимания между героями.

Блошиный рынок Marché Paul Bert

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»

Сцена на блошином рынке, где Гил и Инес выбирают подарки, позволяет зрителю почувствовать подлинный дух Парижа. Винтажная атмосфера рынка органично вписалась в общую стилистику картины.

Книжный магазин Shakespeare & Company

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»

Сцена, где загулявшийся Гил заходит в легендарную англоязычную лавку, стала символом его внутреннего преображения. Этот культовый магазин на набережной Сены существует с 1919 года и хранит дух потерянного поколения писателей.

Интересные факты о фильме «Полночь в Париже»

Кадр из фильма Полночь в Париже
Кадр из фильма «Полночь в Париже»

За кадром этой ночной парижской сказки скрывается не меньше магии, чем в самом сюжете.

  • Неожиданное камео. Сцена в музее Родена стала кинодебютом для тогдашней первой леди Франции Карлы Бруни-Саркози. Она сыграла роль гида совершенно бесплатно.

  • Автобиографические мотивы. Как и Гил, Вуди Аллен считает 1920-е золотым веком культуры. Режиссер играет на кларнете в стиле новоорлеанского джаза и выступает с группой New Orleans Jazz Band.

  • Историческая точность. Большинство локаций (ресторан Polidor, магазин Shakespeare & Company) были знаковыми местами для творческой элиты 1920-х, что добавляет фильму достоверности.

  • Оскароносный успех. Картина получила премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий и помогла возродить интерес к Парижу как к направлению для туристов-киноманов.