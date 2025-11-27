Договориться о съемках в главном театре страны было непросто. «Большому театру не нужно, чтобы про него снимали фильмы. Они не заинтересованы в рекламе. Поэтому, когда ты приходишь со стороны и говоришь о своем желании снимать, это не вызывает большой радости, потому что съемки будут мешать тому творческому и производственному процессу, который происходит в Большом театре. Естественно, тебя сразу воспринимают как потенциальную головную боль», — вспоминал Тодоровский. Команде пришлось убеждать руководство театра в серьезности своих намерений и предоставить сценарий.