За ослепительным блеском сцены, идеальными па и грацией балерин скрывается мир титанического труда, сломанных судеб и железной воли. Фильм «Большой» — это не гламурная сказка, а честный и пронзительный роман о взрослении, дружбе и цене, которую приходится платить за искусство. В статье мы подробно разберем, как снимали картину, с какими сложностями столкнулась съемочная группа и что помогло создать одну из самых атмосферных российских лент последних лет.
Особенности съемочного процесса
Создание фильма «Большой» было похоже на масштабную балетную постановку: производство требовало безупречной координации действий, титанического терпения и внимания к мельчайшим деталям.
Как родилась идея
Идея фильма пришла к Валерию Тодоровскому не как внезапное озарение, а как медленно вызревавшее желание заглянуть за закрытые двери. Режиссер признается, что никогда не был балетоманом и долгое время считал этот вид искусства чем-то далеким от реальной жизни. Однако, оказавшись однажды на спектакле в Большом театре, он понял, что для кинематографиста эта тема невероятно привлекательна.
«Я прекрасно понимал, что за абсолютной красотой, которую мы видим на сцене, стоит, помимо труда и невероятных человеческих жертв, целый мир. Мне захотелось рассказать о нем историю», — рассказывал в интервью Тодоровский.
Сценарий писался несколько лет, а затем был отложен в сторону, но история не отпускала. Режиссер даже переживал период сомнений, чувствуя всю сложность темы и ответственность перед зрителем. Но погружение в мир балета, разговоры с артистами затянули его, и отступать было уже поздно. Так начался долгий путь к тому, чтобы зрители увидели киноленту «Большой» — сложный, многогранный и очень человечный фильм.
Аутентичность
На площадке постоянно присутствовали балетные репетиторы, которые следили за достоверностью каждого движения. Девочек-актрис отпустили на съемки только при условии, что они будут ежедневно заниматься у станка прямо в павильоне.
Работа с дебютантами
Главные роли исполнили не профессиональные актеры, а артисты балета. Это решение определило весь характер съемок: режиссеру приходилось работать с людьми, незнакомыми с кинематографическим процессом, но обладающими уникальной пластикой и внутренней дисциплиной.
Сложные декорации
Академию хореографии, которая показана в фильме, полностью построили на киностудии «Беларусьфильм», с максимальной точностью воссоздав интернаты, классы и коридоры. Это был целый город в миниатюре.
Кастинг
Поиск исполнителей главных ролей длился больше года. Нужно было найти артистов балета, которые могли бы убедительно играть драматические роли. Второй режиссер объехал хореографические училища по всей России, побывал в Казахстане и Украине. Кандидатов искали в Казани, Уфе, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Вильнюсе и Варшаве.
Работа с Большим театром
Договориться о съемках в главном театре страны было непросто. «Большому театру не нужно, чтобы про него снимали фильмы. Они не заинтересованы в рекламе. Поэтому, когда ты приходишь со стороны и говоришь о своем желании снимать, это не вызывает большой радости, потому что съемки будут мешать тому творческому и производственному процессу, который происходит в Большом театре. Естественно, тебя сразу воспринимают как потенциальную головную боль», — вспоминал Тодоровский. Команде пришлось убеждать руководство театра в серьезности своих намерений и предоставить сценарий.
Монтаж
Изначально было отснято три с половиной часа материала. Тодоровскому пришлось пойти на болезненные сокращения и вырезать полтора часа, включая сложные танцевальные сцены. Режиссер планировал выпустить телеверсию с полным хронометражем, но в прокат пошла урезанная, двухчасовая версия.
Когда проходили съемки фильма «Большой»
Съемки картины заняли в общей сложности 80 съемочных дней. Из них 14 драгоценных дней съемочная группа провела на исторической сцене и в закулисных помещениях Большого театра. Часть натурных съемок проходила в Минске и Кировске. Процесс был интенсивным и требовал безупречной организации, особенно с учетом того, что график съемок в самом Большом театре был сжатым.
Бюджет съемок фильма «Большой»
Точные цифры бюджета фильма не разглашаются, что является стандартной практикой для российского кинематографа. Масштаб производства — уникальные декорации, длительный съемочный период, сложный кастинг по всей стране и за рубежом, работа с Большим театром — позволяет утверждать, что это был один из самых крупнобюджетных проектов в фильмографии Валерия Тодоровского.
Какие актеры сыграли в фильме «Большой»
В основе картины — блестящая игра как дебютантов, так и мэтров российского кинематографа. Подбор актеров стал одной из ключевых задач, так как важно было добиться максимальной достоверности.
Маргарита Симонова (Юля Ольшанская). Родилась в Литве, на момент съемок танцевала в Варшавском театре оперы и балета.
Анна Исаева (Карина Курникова). Выпускница Московской государственной академии хореографии, на момент кастинга занималась преподаванием.
Андрей Сорокин (Митя). Выпускник Пермского хореографического колледжа, до съемок работал в Екатеринбургском театре оперы и балета.
Алиса Фрейндлих (Галина Белецкая). Легенда советского и российского кино и театра, для роли посещала репетиции в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.
Александр Домогаров, Яна Сексте, Валентина Теличкина и другие актеры также приняли участие в проекте, добавив ему актерской мощи.
Интересные факты о фильме «Большой»
Создание любой картины всегда связано со множеством уникальных историй. Ниже кратко обозначим те, которые раскрывают нюансы того, как снимали фильм «Большой».
Использование названия. Название «Большой» является международным брендом и охраняется законом. То, что создателям фильма разрешили его использовать, — знак высшего доверия со стороны театра.
Роль гимнастки. Главную героиню в детстве сыграла Екатерина Самуйлина — член сборной России по художественной гимнастике. Ей пришлось осваивать работу у станка, так как в балете и гимнастике задействованы разные группы мышц.
Личный опыт актеров. Маргарита Симонова, как и ее героиня, выросла в школе-интернате и подтвердила, что все сцены с жесткими наставлениями педагогов полностью соответствуют реалиям балетного мира. А Анна Исаева была поражена, обнаружив в сценарии деталь, идентичную ее личному опыту, — подаренные педагогом серьги.
Масштаб производства. Для фильма было создано более 500 костюмов. Художником по костюмам для героини, которую сыграла Алиса Фрейндлих, выступила известный дизайнер Алена Ахмадуллина. Всего в картине было задействовано более 70 профессиональных артистов балета.