Как снимали фильм «Большой» (2017): за кулисами балета

Фильм Валерия Тодоровского «Большой» — это история о том, что остается за кулисами главного театра страны. А вот как его снимали — отдельная сага о творческих поисках и преодолении барьеров, не менее напряженная, чем сюжет самой картины
Александра Горелая
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Большой
Кадр из фильма «Большой»

За ослепительным блеском сцены, идеальными па и грацией балерин скрывается мир титанического труда, сломанных судеб и железной воли. Фильм «Большой» — это не гламурная сказка, а честный и пронзительный роман о взрослении, дружбе и цене, которую приходится платить за искусство. В статье мы подробно разберем, как снимали картину, с какими сложностями столкнулась съемочная группа и что помогло создать одну из самых атмосферных российских лент последних лет.

Особенности съемочного процесса

Создание фильма «Большой» было похоже на масштабную балетную постановку: производство требовало безупречной координации действий, титанического терпения и внимания к мельчайшим деталям.

Как родилась идея

Идея фильма пришла к Валерию Тодоровскому не как внезапное озарение, а как медленно вызревавшее желание заглянуть за закрытые двери. Режиссер признается, что никогда не был балетоманом и долгое время считал этот вид искусства чем-то далеким от реальной жизни. Однако, оказавшись однажды на спектакле в Большом театре, он понял, что для кинематографиста эта тема невероятно привлекательна.

«Я прекрасно понимал, что за абсолютной красотой, которую мы видим на сцене, стоит, помимо труда и невероятных человеческих жертв, целый мир. Мне захотелось рассказать о нем историю», — рассказывал в интервью Тодоровский.

Кадр из фильма Большой
Кадр из фильма «Большой»

Сценарий писался несколько лет, а затем был отложен в сторону, но история не отпускала. Режиссер даже переживал период сомнений, чувствуя всю сложность темы и ответственность перед зрителем. Но погружение в мир балета, разговоры с артистами затянули его, и отступать было уже поздно. Так начался долгий путь к тому, чтобы зрители увидели киноленту «Большой» — сложный, многогранный и очень человечный фильм.

Аутентичность

На площадке постоянно присутствовали балетные репетиторы, которые следили за достоверностью каждого движения. Девочек-актрис отпустили на съемки только при условии, что они будут ежедневно заниматься у станка прямо в павильоне.

Кадр из фильма Большой
Кадр из фильма «Большой»

Работа с дебютантами

Главные роли исполнили не профессиональные актеры, а артисты балета. Это решение определило весь характер съемок: режиссеру приходилось работать с людьми, незнакомыми с кинематографическим процессом, но обладающими уникальной пластикой и внутренней дисциплиной.

Сложные декорации

Академию хореографии, которая показана в фильме, полностью построили на киностудии «Беларусьфильм», с максимальной точностью воссоздав интернаты, классы и коридоры. Это был целый город в миниатюре.

Кастинг

Кадр из фильма Большой
Кадр из фильма «Большой»

Поиск исполнителей главных ролей длился больше года. Нужно было найти артистов балета, которые могли бы убедительно играть драматические роли. Второй режиссер объехал хореографические училища по всей России, побывал в Казахстане и Украине. Кандидатов искали в Казани, Уфе, Перми, Новосибирске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Москве, Вильнюсе и Варшаве.

Работа с Большим театром

Договориться о съемках в главном театре страны было непросто. «Большому театру не нужно, чтобы про него снимали фильмы. Они не заинтересованы в рекламе. Поэтому, когда ты приходишь со стороны и говоришь о своем желании снимать, это не вызывает большой радости, потому что съемки будут мешать тому творческому и производственному процессу, который происходит в Большом театре. Естественно, тебя сразу воспринимают как потенциальную головную боль», — вспоминал Тодоровский. Команде пришлось убеждать руководство театра в серьезности своих намерений и предоставить сценарий.

Кадр из фильма Большой
Кадр из фильма «Большой»

Монтаж

Изначально было отснято три с половиной часа материала. Тодоровскому пришлось пойти на болезненные сокращения и вырезать полтора часа, включая сложные танцевальные сцены. Режиссер планировал выпустить телеверсию с полным хронометражем, но в прокат пошла урезанная, двухчасовая версия.

Когда проходили съемки фильма «Большой»

Кадр из фильма Большой
Кадр из фильма «Большой»

Съемки картины заняли в общей сложности 80 съемочных дней. Из них 14 драгоценных дней съемочная группа провела на исторической сцене и в закулисных помещениях Большого театра. Часть натурных съемок проходила в Минске и Кировске. Процесс был интенсивным и требовал безупречной организации, особенно с учетом того, что график съемок в самом Большом театре был сжатым.

Бюджет съемок фильма «Большой»

Точные цифры бюджета фильма не разглашаются, что является стандартной практикой для российского кинематографа. Масштаб производства — уникальные декорации, длительный съемочный период, сложный кастинг по всей стране и за рубежом, работа с Большим театром — позволяет утверждать, что это был один из самых крупнобюджетных проектов в фильмографии Валерия Тодоровского.

Какие актеры сыграли в фильме «Большой»

Маргарита Симонова и Анна Исаева в фильме Большой
Маргарита Симонова и Анна Исаева в фильме «Большой»

В основе картины — блестящая игра как дебютантов, так и мэтров российского кинематографа. Подбор актеров стал одной из ключевых задач, так как важно было добиться максимальной достоверности.

  • Маргарита Симонова (Юля Ольшанская). Родилась в Литве, на момент съемок танцевала в Варшавском театре оперы и балета.

  • Анна Исаева (Карина Курникова). Выпускница Московской государственной академии хореографии, на момент кастинга занималась преподаванием.

  • Андрей Сорокин (Митя). Выпускник Пермского хореографического колледжа, до съемок работал в Екатеринбургском театре оперы и балета.

  • Алиса Фрейндлих (Галина Белецкая). Легенда советского и российского кино и театра, для роли посещала репетиции в Академии Русского балета им. А. Я. Вагановой.

  • Александр Домогаров, Яна Сексте, Валентина Теличкина и другие актеры также приняли участие в проекте, добавив ему актерской мощи.

Интересные факты о фильме «Большой» 

Кадр из фильма Большой
Кадр из фильма «Большой»

Создание любой картины всегда связано со множеством уникальных историй. Ниже кратко обозначим те, которые раскрывают нюансы того, как снимали фильм «Большой».

  • Использование названия. Название «Большой» является международным брендом и охраняется законом. То, что создателям фильма разрешили его использовать, — знак высшего доверия со стороны театра.

  • Роль гимнастки. Главную героиню в детстве сыграла Екатерина Самуйлина — член сборной России по художественной гимнастике. Ей пришлось осваивать работу у станка, так как в балете и гимнастике задействованы разные группы мышц.

  • Личный опыт актеров. Маргарита Симонова, как и ее героиня, выросла в школе-интернате и подтвердила, что все сцены с жесткими наставлениями педагогов полностью соответствуют реалиям балетного мира. А Анна Исаева была поражена, обнаружив в сценарии деталь, идентичную ее личному опыту, — подаренные педагогом серьги.

  • Масштаб производства. Для фильма было создано более 500 костюмов. Художником по костюмам для героини, которую сыграла Алиса Фрейндлих, выступила известный дизайнер Алена Ахмадуллина. Всего в картине было задействовано более 70 профессиональных артистов балета.