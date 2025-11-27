Ричмонд
Хайди Клум раскритиковали из-за завтрака с сырым луком

Модель Хайди Клум заявила, что ест на завтрак сырой лук
Хайди Клум
Хайди КлумИсточник: Legion-Media.ru

Супермодель и телеведущую Хайди Клум раскритиковали за то, что она добавляет в свой завтрак сырой лук. Комментарии опубликованы на сайте Daily Mail.

Знаменитость показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) свой полезный завтрак, в котором содержится около 150 калорий. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Супермодель рассказала, что ее первый прием пищи включает в себя авокадо, помидор, сырой лук, вареное яйцо, салат и сельдерей. В качестве угощения она взяла половину ломтика темно-коричневого ржаного хлеба с тонким слоем масла.

Читатели Daily Mail не оценили завтрак телеведущей.

«Держу пари, она спит с открытым окном», «Половина ломтика хлеба, она даже целый кусок не может съесть. Выглядит отлично, но нет, спасибо», «Представьте себе ее запах изо рта», — писали интернет-пользователи.

Ранее Хайди Клум пришла на Хэллоуин в образе горгоны Медузы.