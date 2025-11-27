История Оксаны — это классическая трагедия обманутого доверия. Девушка, которая наконец-то раскрылась и ответила на чувства Сергея, жестоко наказана за свою искренность. Она остается не просто с разбитым сердцем, а в информационном вакууме, не понимая, почему человек, даривший ей весь мир, бесследно исчез. Ее будущее — как личное, так и творческое в театре — теперь под большим вопросом.