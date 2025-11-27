Ричмонд
Светлану Ходченкову на новых фото сравнили с Мэрилин Монро

Актриса снялась в элегантном платье с декольте в стиле «старого Голливуда»

Светлана Ходченкова приняла участие в чувственной фотосессии. 42-летняя актриса примерила образ в стиле «старого Голливуда» для рекламы российского ювелирного бренда, который стал партнером фильма «Жемчуг» с Ходченковой в главной роли.

Звезда фильма «Яга на нашу голову» надела элегантное черное платье с пышной юбкой и корсетом с декольте и без бретелей. Стилисты собрали волосы актрисы в завитки, а визажисты сделали яркий макияж с акцентом на глазах. Свой образ Ходченкова дополнила жемчужным колье и серьгами с жемчугом.

«Мисс Монро», «Ой, какая красивая», «Прекрасная актриса», «Шикарная», — писали поклонники.

В недавнем интервью Кино Mail Ходченкова рассказала, как относится к возрасту и внешним изменениям. Она призналась, что у нее нет страха перед возрастными ролями. По словам звезды, она не испытывает тоску и не думает о скоротечности, когда перевоплощается в возрастных персонажей.

«Я не трачу на это время. Мне есть чем заниматься! Я же актриса. Я начинала с этого — с картины Станислава Сергеевича Говорухина, где играла 18-летнюю, потом женщину за сорок, пятьдесят… Нет, это не страшно, это интересно всегда. Страх в том, чтобы увидеть себя в зеркале с морщинками? Нет, я в этом плане достаточно легко к возрасту отношусь, поэтому у меня нет таких предубеждений», — говорила звезда.

Ранее Светлана Ходченкова рассказала, что больше не хочет играть ведьм. 