Светлану Ходченкову на новых фото сравнили с Мэрилин Монро

«Я не трачу на это время. Мне есть чем заниматься! Я же актриса. Я начинала с этого — с картины Станислава Сергеевича Говорухина, где играла 18-летнюю, потом женщину за сорок, пятьдесят… Нет, это не страшно, это интересно всегда. Страх в том, чтобы увидеть себя в зеркале с морщинками? Нет, я в этом плане достаточно легко к возрасту отношусь, поэтому у меня нет таких предубеждений», — говорила звезда.