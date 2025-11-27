Джордж Клуни вспомнил свой провальный кастинг у Френсиса Форда Копполы

«У меня было ужасное прослушивание у — и это рассмешит вас — Френсиса Форда Копполы», — признался Джордж. Хотя он не уточнил, о каком проекте оскароносного режиссера идет речь, Клуни помнит кастинг так, словно это было вчера: «Я считал, что отлично прошел прослушивание и позвонил своему агенту. Я спросил: “Ну как?”. Оказалось, что Коппола подумал, что я был пьян, хотя это не так».