Джордж Клуни вспомнил свой провальный кастинг у Френсиса Форда Копполы

Джордж Клуни многому научился на своих ошибках. «Успехи ничему не учат», — заявил актер на премьере своего нового фильма в Лос-Анджелесе.
«Учишься на неудачах, а потом приходится разбираться с ними по ходу дела. Это полезно», — объяснил свою позицию Клуни. Актера спросили, вспоминаются ли ему конкретные примеры неудач? «Бэтмен и Робин!» — без раздумий ответил Джордж, сыгравший героя из комиксов DC лишь однажды, в фильме 1997 года. Он с иронией добавил: «Благодаря этому я многому научился».
Конечно же, есть и роли, которые легендарному актеру не удалось получить.
«У меня было ужасное прослушивание у — и это рассмешит вас — Френсиса Форда Копполы», — признался Джордж. Хотя он не уточнил, о каком проекте оскароносного режиссера идет речь, Клуни помнит кастинг так, словно это было вчера: «Я считал, что отлично прошел прослушивание и позвонил своему агенту. Я спросил: “Ну как?”. Оказалось, что Коппола подумал, что я был пьян, хотя это не так».
Актер пояснил, что он «просто был чрезмерно расслаблен». И хоть сама ситуация сейчас заставляет Клуни посмеяться, упущенная возможность поработать с Копполой до сих пор вызывает сожаление.
«Это было больно», — заключил Клуни.
