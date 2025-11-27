Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Джордж Клуни вспомнил свой провальный кастинг у Френсиса Форда Копполы

Упущенная возможность поработать с Копполой до сих пор вызывает сожаление у актера
Джордж Клуни
Джордж КлуниИсточник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни многому научился на своих ошибках. «Успехи ничему не учат», — заявил актер на премьере своего нового фильма в Лос-Анджелесе.

«Учишься на неудачах, а потом приходится разбираться с ними по ходу дела. Это полезно», — объяснил свою позицию Клуни. Актера спросили, вспоминаются ли ему конкретные примеры неудач? «Бэтмен и Робин!» — без раздумий ответил Джордж, сыгравший героя из комиксов DC лишь однажды, в фильме 1997 года. Он с иронией добавил: «Благодаря этому я многому научился».

Конечно же, есть и роли, которые легендарному актеру не удалось получить.

«У меня было ужасное прослушивание у — и это рассмешит вас — Френсиса Форда Копполы», — признался Джордж. Хотя он не уточнил, о каком проекте оскароносного режиссера идет речь, Клуни помнит кастинг так, словно это было вчера: «Я считал, что отлично прошел прослушивание и позвонил своему агенту. Я спросил: “Ну как?”. Оказалось, что Коппола подумал, что я был пьян, хотя это не так».

Актер пояснил, что он «просто был чрезмерно расслаблен». И хоть сама ситуация сейчас заставляет Клуни посмеяться, упущенная возможность поработать с Копполой до сих пор вызывает сожаление.

«Это было больно», — заключил Клуни.

Ранее Джордж Клуни рассказал о самом провальном фильме в своей карьере.