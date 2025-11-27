Ричмонд
Дочь Джонни Деппа шокировала своим преображением на съемках нового фильма

Лили-Роуз Депп предстала в неузнаваемом виде на кадрах со съемок фильма «Оборотень»
Лили-Роуз Депп на съемках фильма «Оборотень», фото: соцсети
Лили-Роуз Депп на съемках фильма «Оборотень», фото: соцсети

В сети появились кадры со съемок фильма ужасов «Оборотень», в котором главную роль играет Лили-Роуз Депп. Режиссером картины является Роберт Эггерс.

26-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради предстала на снимке в средневековом наряде: она была одета в объемные мешковатые одежды, ее голова замотана платком, а лицо «украшает» грим в виде уродливого шрама. 

«Оборотень» — второй фильм режиссера Роберта Эггерса с Лили-Роуз Депп. В предыдущей картине «Носферату» актриса, сыгравшая прекрасную Эллен Хуттер, выглядела совсем иначе.

Кадр из фильма «Носферату»
Кадр из фильма «Носферату»

В актерском составе «Оборотня» также значатся Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, cобытия фильма развернутся в Англии XIII века. Создатели обещают мрачный сюжет и появление загадочного существа, терроризирующего жителей глухой деревни.

Мировая премьера фильма «Оборотень» запланирована на 25 декабря 2026 года.

Ранее Дочь Джонни Деппа пришла на показ в мини-юбке.