В сети появились кадры со съемок фильма ужасов «Оборотень», в котором главную роль играет Лили-Роуз Депп. Режиссером картины является Роберт Эггерс.
26-летняя дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради предстала на снимке в средневековом наряде: она была одета в объемные мешковатые одежды, ее голова замотана платком, а лицо «украшает» грим в виде уродливого шрама.
«Оборотень» — второй фильм режиссера Роберта Эггерса с Лили-Роуз Депп. В предыдущей картине «Носферату» актриса, сыгравшая прекрасную Эллен Хуттер, выглядела совсем иначе.
В актерском составе «Оборотня» также значатся Аарон Тейлор-Джонсон и Уиллем Дефо. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, cобытия фильма развернутся в Англии XIII века. Создатели обещают мрачный сюжет и появление загадочного существа, терроризирующего жителей глухой деревни.
Мировая премьера фильма «Оборотень» запланирована на 25 декабря 2026 года.
