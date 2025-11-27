Звезда «Очень странных дел» раскрыла подробности своей свадьбы с сыном Бонджови

В мае 2024 года стало известно, что 21-летняя звезда сериала «Очень странных дел», Милли Бобби Браун, тайно вышла замуж за сына Джона Бон Джови, 23-летнего Джейка Бонджови. Церемония прошла «очень скромно, но романтично, в кругу самых близких родственников», — сообщал источник, близкий к звездам.
Несколько месяцев спустя пара устроила роскошную свадьбу в Италии и опубликовала в социальных сетях фотографии с масштабного торжества в октябре 2024 года. Вспоминая это событие в последнем выпуске подкаста Dish, Браун рассказала, что на свадьбе пела 28-летняя британская певица и автор песен RAYE.
«Выступление RAYE было просто потрясающим! Она исполняла песню для нашего с папой танца невесты и отца», — восторженно отозвалась Милли.
Она также отметила, что RAYE «спела многое из репертуара Фрэнка Синатры, и это было потрясающе, просто эпично».
Актриса добавила, что она «выросла, исполняя много танцевальных номеров на каждом семейном торжестве», поэтому после помолвки сразу поняла, что прекрасная музыка и танцы — обязательный атрибут свадьбы. Во время торжества Милли представила гостям шестиминутный танец со своим мужем Джейком Бонджови.
«Когда Джейк сделал предложение, я подумала: нам нужно выучить танцевальный номер. Мы запомним его навсегда, и когда песня зазвучит, когда нам будет 80, мы будем помнить его. Это будет нечто особенное для нас», — поделилась Браун. Она также призналась, что даже записала себя и Джейка на специальные уроки танцев.
Ранее звезда «Очень странных дел» рассказала, кто стал крестным отцом ее ребенка.