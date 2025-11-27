Звезда «Очень странных дел» раскрыла подробности своей свадьбы с сыном Бонджови

«Когда Джейк сделал предложение, я подумала: нам нужно выучить танцевальный номер. Мы запомним его навсегда, и когда песня зазвучит, когда нам будет 80, мы будем помнить его. Это будет нечто особенное для нас», — поделилась Браун. Она также призналась, что даже записала себя и Джейка на специальные уроки танцев.