Новый возлюбленный Дженнифер Энистон снялся в рекламе бренда актрисы

Бойфренд Дженнифер Энистон, Джим Кертис, стал моделью промо-ролика для продвижения ее линии по уходу за волосами Lolavie. Актриса прорекламировала новые средства, которые устраняют пушистость, в том числе пасту для моделирования укладки и масло для волос.