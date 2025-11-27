Ричмонд
Новый возлюбленный Дженнифер Энистон снялся в рекламе бренда актрисы

Актриса прорекламировала новые средства своего бренда с помощью Джима Кертиса
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети
Дженнифер Энистон и Джим Кертис, фото: соцсети

Бойфренд Дженнифер Энистон, Джим Кертис, стал моделью промо-ролика для продвижения ее линии по уходу за волосами Lolavie. Актриса прорекламировала новые средства, которые устраняют пушистость, в том числе пасту для моделирования укладки и масло для волос.

Чтобы протестировать средства, она нанесла их на густые волосы своего бойфренда.

«Мило!» — воскликнула 56-летняя Энистон, увидев результат, а 50-летний Кертис улыбнулся и немного засмущался.

Ранее Дженнифер Энистон и Джим Кертис провели вечер с Адамом Сэндлером и его женой.