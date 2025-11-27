Новый возлюбленный Дженнифер Энистон снялся в рекламе бренда актрисы

Бойфренд Дженнифер Энистон, Джим Кертис, стал моделью промо-ролика для продвижения ее линии по уходу за волосами Lolavie. Актриса прорекламировала новые средства, которые устраняют пушистость, в том числе пасту для моделирования укладки и масло для волос.
Чтобы протестировать средства, она нанесла их на густые волосы своего бойфренда.
«Мило!» — воскликнула 56-летняя Энистон, увидев результат, а 50-летний Кертис улыбнулся и немного засмущался.
Ранее Дженнифер Энистон и Джим Кертис провели вечер с Адамом Сэндлером и его женой.