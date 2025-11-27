Брэд Питт невероятно благодарен Инес де Рамон за ее поддержку

Наступающее Рождество и Новый год вызывают у Брэда Питта довольно смешанные чувства, и в это непростое время главной опорой для него является его возлюбленная, Инес де Рамон.
«Праздники всегда очень эмоциональны для Брэда», — рассказал источник, близкий к актеру, комментируя сложные отношения звезды с шестью детьми от бывшей жены, Анджелины Джоли.
«Поскольку некоторые из его наследников дистанцируются и убирают приставку Питт из своей фамилии, это, конечно, добавляет еще больше грусти», — заявил инсайдер, отметив, что Питт всегда хотел быть преданным отцом.
Брэд, чья мать Джейн Питт умерла в августе, нашел надежную поддержку в отношениях с Инес де Рамон.
«Он очень благодарен Инес за то, что она есть в его жизни. Ее поддержка и любовь очень много для него значат», — подчеркнул источник.
В Лос-Анджелесе Питт был занят на съемках фильма «Приключения Клиффа Бута», что позволяло ему отвлечься от семейных трудностей и полностью окунуться в работу.
«Брэд всегда был на месте и полностью вовлечен в проект», — поделился другой инсайдер.
