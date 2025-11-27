Квентин Тарантино обвинил создателей «Голодных игр» в плагиате

В 2011 году Сьюзен Коллинз уже отвечала на обвинения в плагиате. В интервью The New York Times писательница заявила, что никогда до этого не слышала о японской книге и ее авторе. Редактор Коллинз настоял на том, чтобы она не читала «Королевскую битву» и продолжила работу над своей серией книг.