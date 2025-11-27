Леди Гага вышла в свет в кардинально новом имидже

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) прошлась по Парижу в кардинально новом имидже. Соответствующие кадры публикует Page Six.
39-летняя исполнительница вышла в свет в мятном брючном костюме, расстегнув пиджак и демонстрируя декольте в черном кружевном бюстгальтере. При этом звезда продемонстрировала окрашенные в темный цвет длинные волосы. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.
Ранее жених Леди Гаги дал редкий комментарий о предстоящей свадьбе.