Леди Гага вышла в свет в кардинально новом имидже

Певица Леди Гага прошлась по Парижу с окрашенными в темный цвет волосами

Американская певица Леди Гага (настоящее имя Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) прошлась по Парижу в кардинально новом имидже. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Леди Гага
Леди ГагаИсточник: Legion-Media.ru

39-летняя исполнительница вышла в свет в мятном брючном костюме, расстегнув пиджак и демонстрируя декольте в черном кружевном бюстгальтере. При этом звезда продемонстрировала окрашенные в темный цвет длинные волосы. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.

Ранее жених Леди Гаги дал редкий комментарий о предстоящей свадьбе.