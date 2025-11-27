Осужденную Аглаю Тарасову рассматривают на главную роль в турецкий сериал

Осужденную на 3 года условно за контрабанду наркотиков актрису Аглаю Тарасову рассматривают на главную роль в турецком сериале. Об этом на последнем судебном заседании по уголовному делу заявила коллега Тарасовой, артистка Юлия Снигирь. Она выступала в суде как свидетель и давала характеристику Аглае.
«Ее большой успех для меня был очень очевидным. И я как коллега могу сказать, что сейчас у Аглаи такой возраст, расцвет карьеры, и я не представляю, какого это, если ее карьера просто рухнет. Помимо того что у Аглаи много поклонников, ее фильмы собирают большие кассы, насколько я знаю, ею интересуются даже международные проекты. Я не знаю, была ли она в курсе, но сейчас ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал», — сказала Снигирь в зале суда.
Кроме того, актриса отметила, что знакома с коллегой около 12 лет и никогда не замечала коллегу в злоупотреблениях какими-либо веществами.
Ранее юрист раскрыл, какие ограничения ждут Аглаю Тарасову при условном наказании.