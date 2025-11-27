Осужденную Аглаю Тарасову рассматривают на главную роль в турецкий сериал

«Ее большой успех для меня был очень очевидным. И я как коллега могу сказать, что сейчас у Аглаи такой возраст, расцвет карьеры, и я не представляю, какого это, если ее карьера просто рухнет. Помимо того что у Аглаи много поклонников, ее фильмы собирают большие кассы, насколько я знаю, ею интересуются даже международные проекты. Я не знаю, была ли она в курсе, но сейчас ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал», — сказала Снигирь в зале суда.