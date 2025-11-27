Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Осужденную Аглаю Тарасову рассматривают на главную роль в турецкий сериал

По словам актрисы Снигирь, ее коллегой интересуются международные проекты
Аглая Тарасова
Аглая Тарасова

Осужденную на 3 года условно за контрабанду наркотиков актрису Аглаю Тарасову рассматривают на главную роль в турецком сериале. Об этом на последнем судебном заседании по уголовному делу заявила коллега Тарасовой, артистка Юлия Снигирь. Она выступала в суде как свидетель и давала характеристику Аглае.

«Ее большой успех для меня был очень очевидным. И я как коллега могу сказать, что сейчас у Аглаи такой возраст, расцвет карьеры, и я не представляю, какого это, если ее карьера просто рухнет. Помимо того что у Аглаи много поклонников, ее фильмы собирают большие кассы, насколько я знаю, ею интересуются даже международные проекты. Я не знаю, была ли она в курсе, но сейчас ее рассматривают на главную роль в турецкий сериал», — сказала Снигирь в зале суда.

Кроме того, актриса отметила, что знакома с коллегой около 12 лет и никогда не замечала коллегу в злоупотреблениях какими-либо веществами.

Ранее юрист раскрыл, какие ограничения ждут Аглаю Тарасову при условном наказании.