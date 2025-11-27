Алена Хмельницкая призналась, что улетела из России

Актриса Алена Хмельницкая улетела из России. Она рассказала об этом в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Звезда призналась, что находится в Берлине.
Знаменитость говорила подписчикам, что пока не снимается в кино. Однако актриса активно занята в театральной деятельности, она недавно вернулась после двухмесячных гастролей по России и отправилась в небольшой отпуск в Европу к друзьям.
Звезда была замужем за режиссером Тиграном Кеосаяном. Они поженились в 1993 году, а в 2014 году официально развелись. По признанию знаменитости, их брак подходил к логичному завершению, поэтому расставание стало лучшим решением.
В 2024 году актриса стала бабушкой. У старшей дочери звезды Александры Кеосаян родился сын, которого она назвала Гаспаром. Хмельницкая признавалась, что у нее случился прилив энергии после появления внука, с которым она старается проводить как можно больше времени. По словам артистки, мальчик подарил счастье всей семье.
