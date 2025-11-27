Против Кевина Спейси подали новые иски по обвинениям в домогательствах

По словам одного из истцов, имя которого не разглашается, Спейси якобы подвергал его насилию около 12 раз в период с 2000 по 2005 год. Другой истец утверждает, что Спейси, с которым он работал в лондонском театре «Олд вик», домогался до него в 2008 году, в результате чего он столкнулся с «психической травмой и финансовыми потерями». Он подал иск еще в 2022 году, однако дело было поставлено на паузу на время уголовного процесса над артистом.