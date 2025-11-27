52-летнюю Кейт Бекинсейл засняли в «сапогах Леди Гаги»

У звезды есть дочь от валийского актера Майкла Шина, она родилась 31 января 1999 года. Лили Мо пошла по стопам родителей, ее творческий дебют состоялся еще в 2005 году. Тогда дочь артистов снималась в картине «Другой мир 2: Эволюция» вместе с матерью — она сыграла роль юной Селин. Бекинсел и Шин официально не регистрировали свои отношения, а в 2003 году расстались.