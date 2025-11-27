Скандальную звезду «Эйфории» засняли в купальнике на отдыхе с возлюбленным

В начале ноября звезду заметили за ужином с друзьями в ресторане Giorgio Baldi в Санта-Монике. После встречи актриса села в автомобиль, проехала несколько кварталов и пересела в машину своего экс-жениха Джонатана Давино. Источник издания TMZ рассказал, что между бывшими влюбленными произошла ссора. Собеседник таблоида утверждает, что в какой-то момент актриса закричала: «Я вам не верю. Пожалуйста, уйдите, оставьте меня в покое».