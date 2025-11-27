Пенсионерка отдала более 9 млн рублей лже-Брэду Питту

Позже «Брэд Питт» предложил Патриции встретиться в США. Женщина собрала вещи и отправилась в Лос-Анджелес. Однако в итоге она провела три недели в отеле в одиночестве. Так и не дождавшись встречи, она вернулась в Швейцарию, она наткнулась на похожую историю мошенничества с француженкой. Тогда пенсионерка поняла, что ее обманули.