Суд не позволил отелю взыскать 10 млн рублей долга с Федора Бондарчука

Агентство утверждает, что конфликт между отелем и Бондарчуком длился более двух лет. В 2023 году режиссер заключил кредитный договор с банком, а позже банк передал права по этому договору ООО «Петровский Арт Лофт». Спустя время гостиница подала в суд на Бондарчука, требуя взыскать с него 9,7 млн рублей, которые он задолжал по кредиту.