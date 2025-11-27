Ричмонд
Суд не позволил отелю взыскать 10 млн рублей долга с Федора Бондарчука

Петербургский отель проиграл суд на 9,7 млн рублей против режиссера Бондарчука
Федор Бондарчук на презентации ИРИ, фото: пресс-служба
Федор Бондарчук на презентации ИРИ, фото: пресс-служба

Московский суд не поддержал два иска, поданные отелем «Петровский Арт Лофт» против режиссера Федора Бондарчука, на почти 10 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Агентство утверждает, что конфликт между отелем и Бондарчуком длился более двух лет. В 2023 году режиссер заключил кредитный договор с банком, а позже банк передал права по этому договору ООО «Петровский Арт Лофт». Спустя время гостиница подала в суд на Бондарчука, требуя взыскать с него 9,7 млн рублей, которые он задолжал по кредиту.

Причина займа не раскрывается. Суд отклонил оба иска. В документах лишь указано: «Исковые заявления о взыскании задолженности по договору займа и кредитному договору отклонены. Истец: ООО “Петровский Арт Лофт”, ответчик: Федор Бондарчук».

Основной вид деятельности «Петровского Арт Лофта», уточняет РИА Новости, заключается в предоставлении услуг временного проживания. Отель находится в центре Санкт‑Петербурга, что подтверждается информацией на его сайте.