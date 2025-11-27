Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Где снимали фильм «Десять негритят» (1987): ключевые локации Крыма

«Десять негритят» — советская экранизация одноименного романа Агаты Кристи, написанного в 1939 году. По сюжету действие кинокартины разворачивается на Негритянском острове. В реальности же съемки проходили в Крыму, а где конкретно — расскажем в статье
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Десять негритят
Кадр из фильма «Десять негритят»

Советский фильм «Десять негритят» режиссера Станислава Говорухина — одна из самых точных и атмосферных экранизаций знаменитого детектива Агаты Кристи. По сюжету десять незнакомых друг с другом людей оказываются на загадочном острове по приглашению несуществующих хозяев. В огромном доме их словно ждали: в каждой комнате висит та самая мрачная считалочка, а на подносе в гостиной выстроены фарфоровые фигурки негритят. Когда же звучит запись с обвинениями в убийствах, становится ясно — выбраться отсюда будет непросто.

В реальности мрачная атмосфера острова была создана в Крыму. О том, где именно снимали знаковые эпизоды фильма и какие локации стали его визуальной основой, расскажем далее.

Локации, где снимали фильм «Десять негритят»

Негритянский остров существует в реальности и находится у побережья английского графства Девоншир. Внешне остров напоминает голову негра, отсюда и родилось такое название. Однако съемки картины Станислав Говорухин организовал не в Англии, а в Крыму. При этом режиссер мастерски подобрал локации, чтобы создать особый антураж хмурого английского острова.

Ласточкино гнездо

Кадр из фильма Десять негритят
Кадр из фильма «Десять негритят»

Одной из ключевых локаций, задействованных в фильме «Десять негритят», стала главная визитная карточка Южного берега Крыма — Ласточкино гнездо. Вопреки распространенному убеждению, действие фильма разворачивалось не внутри замка. Причина проста: миниатюрное строение, расположенное на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор, было слишком маленьким для размещения съемочной группы, оборудования и декораций.

Говорухин использовал Ласточкино гнездо как фасад особняка мистера Оуэна — хозяина Негритянского острова. Операторы снимали замок и прилегающий мыс так, чтобы он напоминал остров, отделенный от суши. В кадр попадали лишь фрагменты здания: балконы, окна, терраса у входа. Полностью показывать замок было нельзя — слишком узнаваемая архитектура сразу бы выдала реальное местоположение объекта.

Скала Дива в Симеизе

Кадр из фильма Десять негритят
Кадр из фильма «Десять негритят»

Еще одной выразительной крымской локацией, появившейся в фильме, стала скала Дива в Симеизе. Она запоминается своим массивным силуэтом и крутыми каменными склонами, которые особенно эффектно смотрятся в кадре. На вершину Дивы ведет узкая лестница, вырубленная прямо в скале. Именно по ней герои, только прибывшие на остров, поднимаются к входу в загадочный особняк.

Сама скала расположена недалеко от берега и отлично вписалась в образ сурового Негритянского острова. С ее помощью операторы усиливали атмосферу оторванности и изолированности — важную составляющую сюжета фильма. Благодаря удачному ракурсу Дива кажется частью единого скалистого массива.

Воронцовский дворец

Кадр из фильма Десять негритят
Кадр из фильма «Десять негритят»

Главные интерьерные сцены фильма были сняты в одном из самых впечатляющих архитектурных сооружений Крыма — Воронцовском дворце в Алупке. Масштабный комплекс у подножия Ай-Петри идеально подошел для того, чтобы передать атмосферу роскошного, но тревожного английского особняка, в котором разворачивается действие романа.

В отличие от миниатюрного Ласточкиного гнезда Воронцовский дворец предоставил съемочной группе обширные пространства и богатую фактуру интерьеров. Здесь снимались ключевые сцены внутри дома мистера Оуэна. Например, ежедневные собрания героев за длинным столом проходили в бассейне дворца, который специально декорировали под столовую начала XX века.

В том же помещении был построен макет, изображающий общий план Негритянского острова, — именно его показывают зрителю в фильме. Благодаря масштабным залам и выразительной архитектуре Воронцовский дворец стал центральной площадкой, где была создана большая часть домашних сцен детектива.

Интересные факты о фильме «Десять негритят»

Кадр из фильма Десять негритят
Кадр из фильма «Десять негритят»

Съемки картины проходили в Крыму в бархатный сезон, когда полуостров особенно красив. Актеры спустя годы вспоминали эти недели как один из самых приятных периодов в своей карьере: они не только работали в легендарных замках и дворцах, но и успевали в перерывах исследовать местные достопримечательности. Однако за кулисами фильма происходило достаточно всякого неожиданного — от курьезов до опасных инцидентов.

Вот несколько любопытных фактов:

  • Александр Абдулов не знал концовки фильма. Узнав, что его персонаж Марстон погибает одним из первых, актер расстроился и даже не дочитал сценарий. После завершения съемок с участием своего персонажа он подошел к директору картины с вопросом: «Так кто же убийца?» Актер не знал, чем заканчивается история.

  • Владимир Зельдин приходил на площадку с невыученным текстом. Из-за плотного театрального графика актер, сыгравший судью Уоргрейва, не всегда успевал выучить реплики, что временами раздражало Говорухина. Тем не менее его работа получилась одной из самых точных и выразительных.

  • Людмила Максакова едва не сорвала кинопробы. Перед утверждением на роль мисс Брент актриса почувствовала себя плохо после неудачного обеда, состоявшего из жареной баранины и холодной воды. Пробы отменили, а Говорухин утвердил ее заочно. Позднее она даже заменила режиссера на площадке, когда тот уехал на съемки «Ассы». Сцена с фразой «В этом доме жучок…» была снята без его присутствия и вошла в фильм.

  • Опасные для каскадеров и актеров эпизоды. Сцена, где тело доктора Армстронга бьют о скалы волны, обернулась серьезной травмой для каскадера. Во время финальной сцены со смертью Филиппа Ломбарда шторм был настолько сильным, что каскадер Василий Будишевский едва не погиб, падая в бушующую воду.

  • Самый драматичный случай произошел с Татьяной Друбич. Во время съемок сцены самоубийства ее подвесили на специальных ремнях, имитирующих петлю. После дубля группа ушла на перерыв, забыв о подвешенной актрисе. Ремни начали сползать, и петля стала пережимать горло. Друбич спасла ее трехлетняя дочь, которая вовремя позвала на помощь взрослых.

  • Говорухин лично появился в кадре. В самом начале фильма руки в черных перчатках расставляют на подносе фарфоровых негритят — это руки самого Станислава Говорухина. Он словно запускает историю, которую затем постепенно завершает, убирая фигурки одну за другой.

  • Иностранная версия получила другое название. В Великобритании в 2015 году сняли свою адаптацию романа Агаты Кристи. Из-за некорректности исходного названия (слово «негр» в ряде стран считается оскорбительным) мини-сериал вышел под названием «И никого не стало», а фарфоровых негритят заменили нейтральными фигурками.

Фильм Станислава Говорухина стал культовым. Его посмотрели около 35 млн зрителей, а критики до сих пор называют его эталонной экранизацией романа. Это триллер без крови и спецэффектов, построенный на чистом саспенсе и точно переданной атмосфере.