Советский фильм «Десять негритят» режиссера Станислава Говорухина — одна из самых точных и атмосферных экранизаций знаменитого детектива Агаты Кристи. По сюжету десять незнакомых друг с другом людей оказываются на загадочном острове по приглашению несуществующих хозяев. В огромном доме их словно ждали: в каждой комнате висит та самая мрачная считалочка, а на подносе в гостиной выстроены фарфоровые фигурки негритят. Когда же звучит запись с обвинениями в убийствах, становится ясно — выбраться отсюда будет непросто.
В реальности мрачная атмосфера острова была создана в Крыму. О том, где именно снимали знаковые эпизоды фильма и какие локации стали его визуальной основой, расскажем далее.
Локации, где снимали фильм «Десять негритят»
Негритянский остров существует в реальности и находится у побережья английского графства Девоншир. Внешне остров напоминает голову негра, отсюда и родилось такое название. Однако съемки картины Станислав Говорухин организовал не в Англии, а в Крыму. При этом режиссер мастерски подобрал локации, чтобы создать особый антураж хмурого английского острова.
Ласточкино гнездо
Одной из ключевых локаций, задействованных в фильме «Десять негритят», стала главная визитная карточка Южного берега Крыма — Ласточкино гнездо. Вопреки распространенному убеждению, действие фильма разворачивалось не внутри замка. Причина проста: миниатюрное строение, расположенное на отвесной Аврориной скале мыса Ай-Тодор, было слишком маленьким для размещения съемочной группы, оборудования и декораций.
Говорухин использовал Ласточкино гнездо как фасад особняка мистера Оуэна — хозяина Негритянского острова. Операторы снимали замок и прилегающий мыс так, чтобы он напоминал остров, отделенный от суши. В кадр попадали лишь фрагменты здания: балконы, окна, терраса у входа. Полностью показывать замок было нельзя — слишком узнаваемая архитектура сразу бы выдала реальное местоположение объекта.
Скала Дива в Симеизе
Еще одной выразительной крымской локацией, появившейся в фильме, стала скала Дива в Симеизе. Она запоминается своим массивным силуэтом и крутыми каменными склонами, которые особенно эффектно смотрятся в кадре. На вершину Дивы ведет узкая лестница, вырубленная прямо в скале. Именно по ней герои, только прибывшие на остров, поднимаются к входу в загадочный особняк.
Сама скала расположена недалеко от берега и отлично вписалась в образ сурового Негритянского острова. С ее помощью операторы усиливали атмосферу оторванности и изолированности — важную составляющую сюжета фильма. Благодаря удачному ракурсу Дива кажется частью единого скалистого массива.
Воронцовский дворец
Главные интерьерные сцены фильма были сняты в одном из самых впечатляющих архитектурных сооружений Крыма — Воронцовском дворце в Алупке. Масштабный комплекс у подножия Ай-Петри идеально подошел для того, чтобы передать атмосферу роскошного, но тревожного английского особняка, в котором разворачивается действие романа.
В отличие от миниатюрного Ласточкиного гнезда Воронцовский дворец предоставил съемочной группе обширные пространства и богатую фактуру интерьеров. Здесь снимались ключевые сцены внутри дома мистера Оуэна. Например, ежедневные собрания героев за длинным столом проходили в бассейне дворца, который специально декорировали под столовую начала XX века.
В том же помещении был построен макет, изображающий общий план Негритянского острова, — именно его показывают зрителю в фильме. Благодаря масштабным залам и выразительной архитектуре Воронцовский дворец стал центральной площадкой, где была создана большая часть домашних сцен детектива.
Интересные факты о фильме «Десять негритят»
Съемки картины проходили в Крыму в бархатный сезон, когда полуостров особенно красив. Актеры спустя годы вспоминали эти недели как один из самых приятных периодов в своей карьере: они не только работали в легендарных замках и дворцах, но и успевали в перерывах исследовать местные достопримечательности. Однако за кулисами фильма происходило достаточно всякого неожиданного — от курьезов до опасных инцидентов.
Вот несколько любопытных фактов:
Александр Абдулов не знал концовки фильма. Узнав, что его персонаж Марстон погибает одним из первых, актер расстроился и даже не дочитал сценарий. После завершения съемок с участием своего персонажа он подошел к директору картины с вопросом: «Так кто же убийца?» Актер не знал, чем заканчивается история.
Владимир Зельдин приходил на площадку с невыученным текстом. Из-за плотного театрального графика актер, сыгравший судью Уоргрейва, не всегда успевал выучить реплики, что временами раздражало Говорухина. Тем не менее его работа получилась одной из самых точных и выразительных.
Людмила Максакова едва не сорвала кинопробы. Перед утверждением на роль мисс Брент актриса почувствовала себя плохо после неудачного обеда, состоявшего из жареной баранины и холодной воды. Пробы отменили, а Говорухин утвердил ее заочно. Позднее она даже заменила режиссера на площадке, когда тот уехал на съемки «Ассы». Сцена с фразой «В этом доме жучок…» была снята без его присутствия и вошла в фильм.
Опасные для каскадеров и актеров эпизоды. Сцена, где тело доктора Армстронга бьют о скалы волны, обернулась серьезной травмой для каскадера. Во время финальной сцены со смертью Филиппа Ломбарда шторм был настолько сильным, что каскадер Василий Будишевский едва не погиб, падая в бушующую воду.
Самый драматичный случай произошел с Татьяной Друбич. Во время съемок сцены самоубийства ее подвесили на специальных ремнях, имитирующих петлю. После дубля группа ушла на перерыв, забыв о подвешенной актрисе. Ремни начали сползать, и петля стала пережимать горло. Друбич спасла ее трехлетняя дочь, которая вовремя позвала на помощь взрослых.
Говорухин лично появился в кадре. В самом начале фильма руки в черных перчатках расставляют на подносе фарфоровых негритят — это руки самого Станислава Говорухина. Он словно запускает историю, которую затем постепенно завершает, убирая фигурки одну за другой.
Иностранная версия получила другое название. В Великобритании в 2015 году сняли свою адаптацию романа Агаты Кристи. Из-за некорректности исходного названия (слово «негр» в ряде стран считается оскорбительным) мини-сериал вышел под названием «И никого не стало», а фарфоровых негритят заменили нейтральными фигурками.
Фильм Станислава Говорухина стал культовым. Его посмотрели около 35 млн зрителей, а критики до сих пор называют его эталонной экранизацией романа. Это триллер без крови и спецэффектов, построенный на чистом саспенсе и точно переданной атмосфере.