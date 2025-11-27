Александр Абдулов не знал концовки фильма. Узнав, что его персонаж Марстон погибает одним из первых, актер расстроился и даже не дочитал сценарий. После завершения съемок с участием своего персонажа он подошел к директору картины с вопросом: «Так кто же убийца?» Актер не знал, чем заканчивается история.

Владимир Зельдин приходил на площадку с невыученным текстом. Из-за плотного театрального графика актер, сыгравший судью Уоргрейва, не всегда успевал выучить реплики, что временами раздражало Говорухина. Тем не менее его работа получилась одной из самых точных и выразительных.

Людмила Максакова едва не сорвала кинопробы. Перед утверждением на роль мисс Брент актриса почувствовала себя плохо после неудачного обеда, состоявшего из жареной баранины и холодной воды. Пробы отменили, а Говорухин утвердил ее заочно. Позднее она даже заменила режиссера на площадке, когда тот уехал на съемки «Ассы». Сцена с фразой «В этом доме жучок…» была снята без его присутствия и вошла в фильм.

Опасные для каскадеров и актеров эпизоды. Сцена, где тело доктора Армстронга бьют о скалы волны, обернулась серьезной травмой для каскадера. Во время финальной сцены со смертью Филиппа Ломбарда шторм был настолько сильным, что каскадер Василий Будишевский едва не погиб, падая в бушующую воду.

Самый драматичный случай произошел с Татьяной Друбич. Во время съемок сцены самоубийства ее подвесили на специальных ремнях, имитирующих петлю. После дубля группа ушла на перерыв, забыв о подвешенной актрисе. Ремни начали сползать, и петля стала пережимать горло. Друбич спасла ее трехлетняя дочь, которая вовремя позвала на помощь взрослых.

Говорухин лично появился в кадре. В самом начале фильма руки в черных перчатках расставляют на подносе фарфоровых негритят — это руки самого Станислава Говорухина. Он словно запускает историю, которую затем постепенно завершает, убирая фигурки одну за другой.